Illa confiesa en laSexta cómo perjudicó a su salud su paso por el Ministerio: "Esto no lo he contado jamás"

La noche del martes, Thais Villas volvió a ponerse al frente de su sección de 'El Intermedio', 'La cara B', para conocer la parte más desconocida de algunos de los rostros políticos más conocidos de nuestro país. Esta vez, la presentadora recibió a Salvador Illa para hablar de como es su vida alejada de la política.

El exministro de Sanidad recibió a la colaboradora en su huerto, para empezar a mostrar una de sus mayores aficiones, la que viene de una "tradición familiar" y espera "recuperar" porque es "muy terapéutico y relajante". "Durante una etapa de mi vida, me dediqué al huerto. Ahora no puedo por las obligaciones que tengo, cuando me fui a Madrid como ministro lo tuve que dejar... Pero espero poder recuperar esta afición", comenzaba contando el político. "Ahora no tengo nada plantado, solo tengo hierba y árboles frutales", reconocía.

Asimismo, ha contado que otra de sus aficiones es el fútbol, concretamente el RCD Espanyol, "y también es runner". "Me gusta mucho. Empecé hace unos seis o siete años. Los fines de semana me levanto relativamente temprano, me tomo un té verde", cuenta Illa sobre su afición por salir a correr.









"Cómo mantenía la calma" cuando era ministro

"Cuando estaba en el Ministerio y las cosas estaban tan revueltas, cómo mantenía la calma", quiso saber Villas. "Lo que hacía, cuando podía, era irme a correr por La Moncloa cuando llegaba, tres cuartos de hora. Eso me iba muy bien para el desestresarme. Luego, cenaba en casa", reconocía el político para, acto seguido, contar "una cosa que no ha contado nunca": "En algunos momento, el estrés me causó me provocó algún problema de ciática e hice tres sesiones de pilates online... Esto no lo he contado jamás".

Posteriormente, dejaron a un lado la política para volver ha profundizar en la vida personal de Illa. "Mi padre me da tomates, lechugas... Me da cosas del huerto. Mi padre también tiene gallinas, así que también me da huevos... Yo con las gallinas no he podido. No tengo espacio", contaba el político.

Por último, Illa y Villas dedicaron parte de su entrevista al huerto plantaron juntos unas lechugas, antes de irse junto a tomar el vermut. "Está muy bien lo de plantar, pero yo quiero recuperar una tradición muy madrileña. Nos vamos a ir usted y yo a hacer el vermut. Pago yo", declaró la cómica, una oferta que Illa aceptó sin ninguna duda.