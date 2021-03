El mensaje desesperado de una madre tras ver la entrevista de Ibai con Évole: "Le robó la VISA a su padre"

"No soy nadie. Bueno, sí. Una madre de cincuenta con un hijo adicto a las tecnologías. Juan. Os voy a contar lo que no le preguntaste Jordi, y lo que no le contaste Ibai". Con estas palabras, empieza un hilo en Twitter con el que una madre pretende dar voz a una problemática de muchas familias españolas: la adicción de sus hijos a las pantallas.

Un uso abusivo de las pantallas en menores no deja de constituir un problema con consecuencias para el bienestar y la salud. Una cuestión que no abordaron ni Ébole ni Llanos en la entrevista con el streamer y que ha criticado esta tuitera al sufrir las consecuencias de la tecnología en su propia familia. "Mi hijo y yo tenemos para un rato de trepidante acción: hay un niño adicto de 17 años, hay fracaso, hay pasta, hay robos, hay soledad, hay aislamiento". También contaba cuando comenzó todo en casa: "Empezó con los 16 años de Juan y el confinamiento. Juan descubrió un mundo de aislamiento del que no era necesario salir. Cuando pudo salir ya no quería", decía Luca.

Esta mamá también ha criticado algunas de las palabras de Ibai Llanos en televisión, como hacer público su sueldo. "Contó con toda la naturalidad del mundo que tenía 40.000 suscriptores. Chavales que libremente pagan 5, 6 o 7 euros al mes por seguirles sin anuncios. Para él serán como 120.000 euros al mes", decía. Asimismo, también llega a contar que su hijo llegó a robarle la visa a su padre y se gastó 600 euros en suscripciones.

Una problemática con la que tratan de lidiar en casa pues Juan no se deja ayudar ni por el Centro de Ayuda para las Adicciones en su ciudad. Finalemente, esta madre ha querido aclarar que ni se llama Luca ni su hijo se llama Juan. "Al que me comprenda: gracias. Estoy segura de que saldremos de esta", aseguraba.

Estas palabras ya han adquirido el matiz de viral en Twitter y han llamado a la reflexión sobre la dependencia que crea en los menores el uso de las nuevas tecnologías.

Seis de cada diez familias temen que sus hijos sean adictos a las pantallas

La pandemia está afectando a los niños en el ámbito personal, digital y educativo: el 30 % de los menores de entre 7 y 15 años pasa menos de una hora al aire libre y seis de cada diez familiasaseguran que sus hijos tienen problemas de adicción a las pantallas y aprenden peor desde casa.

En el ámbito personal, un estudio muestra que el 30 % pasa menos de una hora al día al aire libre, que es el mínimo recomendado. El confinamiento ha provocado problemas como la falta de concentración, mal humor y agresividad, falta de sueño y una menor autoestima.