Telecinco recibe una oleada de críticas por lo que 'Viva la vida' hace a TVE: "No se merecen esto"

El pasado viernes, Jesulín de Ubrique, tras visitar en numerosas ocasiones el plató de Canal Sur, regresó a la televisión nacional. El torero volvió por todo lo alto, convirtiéndose en uno de los protagonistas de 'Dos parejas y un destino'. Junto a Chenoa y, por otro lado, la pareja formada por Perico Delgado y La Terremoto.

En el nuevo espacio de TVE, las parejas viajaron a Ibiza y fueron recibidos por Pepe Navarro. Durante su viaje, todos ellos compartieron confesiones personales, pero las que más destacaron fueron las de Jesulin, quien no dudó en hablar de su matrimonio a lo largo de la entrega. Asimismo, recordó el momento en el que la canción 'Toda' fue todo un éxito.

Como consecuencia, este sábado, 'Viva la vida' informó de algunos de los hechos que el torero desveló durante su participación en el formato de La 1. Este suceso provocó que una oleada de críticas llegara al programa presentado por Emma García, ya que utilizaron algunas declaraciones sin mencionar al medio. El programa de Telecinco puso algunas de las declaraciones que el torero dijo en 'Dos parejas y un destino' y no mencionó a La 1 como fuente.

De esta manera, el programa se apropió del contenido que emitió la cadena pública el pasado viernes sin mencionar la procedencia. "Habla Jesulín de Ubrique", se limitó a señalar el equipo de Telecinco, evitando a toda costa mencionar la cadena de la competencia, la que había logrado sonsacar las confesiones del torero sobre su matrimonio.

⭕ Jesulín de Ubrique: "Yo no soy quién para poner impedimentos a mi mujer en que pueda hacer esto o no. Ella me ha abierto un horizonte". #DosParejasIbizapic.twitter.com/P5y7Vm2qEH — La 1 (@La1_tve) February 26, 2021

Bajo ese titular, el programa de Mediaset transcribió de manera literal las palabras que Jesulín había pronunciado en el espacio de TVE, mientras recorría Ibiza junto a Chenoa e Isabel Gemio. El protagonista se sintió muy relajado con sus compañera y no dudó en hablar de su matrimonio con María José Campanario.

"Aprovecharos de unas declaraciones"

"Era un poco egoísta de decir 'tú por qué necesidad tienes de ahora ir hasta Oporto y no se qué'. Pero lo analicé cuando me acosté con la almohada y estaba diciendo: 'que razón tiene mi mujer'. Por la mañana me levanté y digo, yo no soy quien para ponerte impedimentos en que puedas hacer esto o no. Ahí ella me abrió un horizonte que, afortunadamente, eso lo que hace es enriquecer la relación", contó el torero. Estas fueron las palabras exactas que 'Viva la vida' reprodujo.

Sin embargo, no es la primera vez que esto pasa en un programa de Telecinco. Tanto 'Sálvame' como 'Socialité', han recurrido varias veces a la apropiación indebida de otras cadenas, emitiéndolo como si fuese contenido propio. Ante esto, muchos usuarios de Twitter reaccionaron y tacharon al programa de "robar".

"Muy feo lo que habéis hecho 'Viva La Vida' de aprovecharos de unas declaraciones de Jesulín de Ubrique en el programa de TVE 'Dos parejas y un destino' y no citarles. ¿Y si os lo hicieran a vosotros? No se merecen esto Javier Ruiz y resto de equipo de Proamagna", sentenció un usuario.



MUY FEO lo que habéis hecho @VivaLaVidaT5 de aprovecharos de unas declaraciones de Jesulín de Ubrique en el programa de TVE #Dosparejasyundestino y no citarles. ¿Y si os lo hicieran a vosotros? No se merecen esto @rsjavi y resto de equipo de @Proamagna#VivaLaVida380pic.twitter.com/uB6AtrMEoq — Señor Burns (@xpiyama) February 27, 2021