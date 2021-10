Sale a la luz lo que pasó entre Carmen Borrego y Terelu Campos lejos de 'Sálvame'

Las hermanas Campos no están atravesando el mejor momento de su relación. A pesar de que han asegurado en varias ocasiones que no hay tensión entre ellas, los desencuentros públicos son constantes. Este martes, Carmen Borrego ha revelado en 'Sálvame' el último encuentro vivido con su hermana y los detalles de la conversación entre ambas.

El pasado sábado, Borrego acudía al 'Deluxe' y lanzaba un sonoro 'zasca' a su hermana. Días atrás en el plató de Telecinco, Kiko Hernández lanzaba varios ataques a Terelu, ante los cuales su hermana no pronunció palabra. Una actitud criticada por la mayor de las hermanas, que agradecía al único colaborador que le había defendido ante la pasividad de su hermana.

Este sábado, Borrego estallaba y lanzaba un contundente mensaje, "estoy un poco harta de ser del clan Campos, de que se vea la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ellas (por Terelu y Alejandra Rubio) también hablan en los platós". Y aprovechaba la ocasión para dar su opinión sobre la actitud de su hermana con su sobrina. "Creo que mi hermana no lo ha hecho bien con su hija, debería haber sido más dura con ella. Terelu y yo nos tenemos que sentar a hablar de cosas pasadas, cosas que no hemos aclarado y que se han enquistado", apuntaba.





Este conflicto supone un nuevo desencuentro entre ambas y es que el conflicto está servido y lo que está claro es que las hermanas no están atravesando un buen momento familiar. Hace unos días, Borrego y Campos vivían un tenso momento en el plató de 'Secret Story', donde no hablaron e incluso hubo reproches posteriores. Y aunque parecía que la reconciliación estaba lejos, las hermanas han coincidido lejos de los platós y han hablado.

El reencuentro entre Carmen Borrego y Terelu Campos lejos de los platós

Así lo contaba Borrego en 'Sálvame' este lunes, cuando explicaba que durante un acto al que ambas tenían que asistir había comenzado el acercamiento. "Hablamos y hemos quedado en sentarnos para seguir hablando", explicaba la pequeña de las hermanas, respecto al momento vivido con Terelu.





Ante las preguntas de los presentes en el plató, que buscaban más detalles y preguntaban por posibles reproches, Borrego respondía negativamente. "Ayer nos vimos, coincidimos en un acto. Nos dimos un beso. No hablamos de nada, porque no era ni el momento ni el lugar. Hemos quedado en sentarnos, tenemos mucho de qué hablar. No estamos enfrentadas", afirmaba la pequeña de ambas.

No sabemos cuando se producirá ese nuevo encuentro al que ambas se han citado, pero lo que está claro es que esta conversación supone un punto de inflexión en la guerra que tienen abierta desde hace meses en la familia Campos.