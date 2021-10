Carmen Borrego no se reprime y estalla contra su hermana Terelu en el 'Deluxe': "Es impensable..."

Las hermanas Campos están atravesando un punto muy difícil en su relación. A pesar de que ellas aseguran en televisión que entre ellas no hay tensión, es cierto que los 'zascas' son constantes. El último se producía en el 'Sábado Deluxe' y lo protagonizaba Carmen Borrego.

Todo empezaba con la supuesta pasividad de Carmen a los ataques que Kiko Hernández le lanzaba a su hermana. La hija mayor de María Teresa Campos no entiende por qué su hermana no dio la cara por ella: "Le agradezco a Kiko Matamoros que me defendiera, fue el único que lo hizo".

Este sábado, nada más arrancar el programa, Borrego reaccionaba a unas declaraciones de su hermana y sobrecogía a la audiencia con estas palabras: "Estoy un poco harta de ser del clan Campos, de que se vea la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ellas (por Terelu y Alejandra Rubio) también hablan en los platós". Además, Borrego hacía referencia a la educación que le ha dado Terelu a Alejandra. "Creo que mi hermana no lo ha hecho bien con su hija, debería haber sido más dura con ella. Terelu y yo nos tenemos que sentar a hablar de cosas pasadas, cosas que no hemos aclarado y que se han enquistado".









La colaboradora del 'Deluxe' también indicaba que no cree que su hermana demande a Kiko Hernández. "Creo que se lo pensará mejor. Espero que Terelu y Kiko se reconcilien, Kiko le ha pedido perdón a mi hermana, creo que la situación ha pillado a Terelu en un mal momento".

El conflicto está servido y lo que está claro es que las hermanas no están atravesando un buen momento familiar. Algo que seguro no le hará bien a María Teresa Campos, que ya tiene una avanzada edad y desea ver a su familia unida.

Terelu Campos rompe a llorar en 'Viva la Vida' por el estado de María Teresa Campos: "Hay que protegerla"









Este sábado, las Campos han vivido un programa muy complicado en Telecinco. Tanto Alejandra Rubio como su madre, Terelu Campos, han sufrido mucho en 'Viva la Vida' al escuchar las palabras de Edmundo Arrocet en una entrevista muy polémica. Pero sobre todo, Terelu se ha sobrecogido al ver las últimas imágenes de su madre visiblemente delicada y desmejorada. En dicho vídeo, aparece la mítica periodista española caminando lentamente ayudada por su chófer y contestando a la prensa sobre su ex. María Teresa, no obstante, se muestra tranquila y no responde a las declaraciones del humorista.

Tras ese visionado, Terelu no ha podido reprimirse y ha roto a llorar. "A mí lo que más me duele es el sufrimiento de mi madre, el mío me trae sin cuidado pero a ella hay que protegerla". Además, la colaboradora de Telecinco confesaba no sentirse comprendida por sus compañeros. "Nadie entiende lo que siento y lo que estoy pasando".

Su hija, que también forma parte de 'Viva la Vida', ha intentado solventar esta situación y ha zanjado el tema con una frase que no ha dejado indiferente a nadie. "Mi abuela es una persona de ochenta años, ya está bien. Punto". Ambas se fundían en un abrazo muy cariñoso y Terelu aprovechaba ese instante para hacer una confesión. "Me llama Minion, para lo que he quedado..."