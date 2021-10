Terelu Campos rompe a llorar en 'Viva la Vida' por el estado de María Teresa Campos: "Hay que protegerla"

Este sábado, las Campos han vivido un programa muy complicado en Telecinco. Tanto Alejandra Rubio como su madre, Terelu Campos, han sufrido mucho en 'Viva la Vida' al escuchar las palabras de Edmundo Arrocet en una entrevista muy polémica. Pero sobre todo, Terelu se ha sobrecogido al ver las últimas imágenes de su madre visiblemente delicada y desmejorada. En dicho vídeo, aparece la mítica periodista española caminando lentamente ayudada por su chófer y contestando a la prensa sobre su ex. María Teresa, no obstante, se muestra tranquila y no responde a las declaraciones del humorista.

Tras ese visionado, Terelu no ha podido reprimirse y ha roto a llorar. "A mí lo que más me duele es el sufrimiento de mi madre, el mío me trae sin cuidado pero a ella hay que protegerla". Además, la colaboradora de Telecinco confesaba no sentirse comprendida por sus compañeros. "Nadie entiende lo que siento y lo que estoy pasando".

Su hija, que también forma parte de 'Viva la Vida', ha intentado solventar esta situación y ha zanjado el tema con una frase que no ha dejado indiferente a nadie. "Mi abuela es una persona de ochenta años, ya está bien. Punto". Ambas se fundían en un abrazo muy cariñoso y Terelu aprovechaba ese instante para hacer una confesión. "Me llama Minion, para lo que he quedado..."









Lo que está claro es que la vuelta de 'Bigote' al escenario mediático está causando estragos en la familia. Algo que preocupa especialmente a Terelu y a su nieta, dada la avanzada edad que tiene María Teresa Campos. El objetivo de ambas, por tanto, pasa por proteger a la que es un pilar fundamental para el clan. Una mujer que vivió una relación que todavía lastra y que es comentada por los medios de comunicación, pese a los años que han transcurrido tras esa separación para nada amistosa.

Bigote Arrocet se hartaba y apuntó a la familia de María Teresa Campos: "No mientan"





La tarde prometía intensa y lo cierto es que, a mediados de septiembre, se produjo un cara a cara de lo más tenso entre Terelu Campos y Edmundo Arrocet en directo en la primera parte de 'Secret Story'. 'Bigote' estaba cansado de escuchar supuestas mentiras acerca de cómo zanjó su relación con María Teresa Campos y ya lo había explicado por todas las esquinas de la casa, pero se tuvo que enfrentar a la hija de la que fue su pareja durante seis años.





"Llevo dos años y medio con el mismo tema, ya dije yo lo que tenía que decir y punto" le decía Edmundo Arrocet a Jorge Javier Vázquez y añadía: "Yo he contado mi verdad y no hay otra, no hay más que lo que hay. Está todo escrito, a lo mejor a ella se le ha olvidado algo, no creo que mienta, pero se le habrán olvidado cosas desde un principio. Está todo escrito".