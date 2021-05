Sale a la luz el problema de salud por el que Kiko Hernández usa guantes en Sálvame

Kiko Hernández llama la atención de los espectadores de Sálvame en las últimas semanas por un detalle en su indumentaria que se sale de lo habitual. El colaborador del programa de Telecinco luce guantes en sus intervenciones en televisión, algo que no ha pasado desapercibido para sus compañeros de plató.

"Me aterrorizan esos guantes negros", dijo el propio Jorge Javier Vázquez en pleno programa, sin que ni el presentador ni Kiko entraran en mayor detalle sobre las razones por las que Hernández utiliza esos guantes.

El problema de salud por el que Kiko Hernández lleva guantes compresores

Kiko Hernández ya explicó en su momento un problema de salud que puede explicar el motivo por el que el colaborador utiliza esos guantes compresores. Hernández padece una enfermedad degenerativa, la artritis psoriásica, que le provoca dolores tremendos en las manos e incluso le limita la movilidad por temporadas. "No puedo mover bien la mano derecha porque me dan pinchazos y tengo los dedos inmóviles", explicaba el propio Kiko en una entrevista. Unos dolores que no solo le dificultan desenvolverse en su puesto de trabajo, sino también en el día a día con sus hijas en casa. Los guantes compresores le alivian las molestias en las manos y le permiten poder trabajar con cierta tranquilidad, ya que de otra manera estaría demasiado incómodo para desarrollar su labor.

La artritis psoriásica, una enfermedad inflamatoria de las articulaciones

La artritis psoriásica es una enfermedad en las articulaciones que se presenta en el 10% de las personas que padecen psoriasis. Según estudios de prevalencia, uno de cada 200 españoles padece esta enfermedad.

Los principales síntomas de la enfermedad que padece Kiko Hernández son dolor e inflamación en las articulaciones afectadas, dificultad de movimientos e incluso se puede llegar a deformar las articulaciones doloridas. Es una enfermedad crónica que alterna épocas de remisión, en las que el paciente se encuentra bien, con otras de inflamación en las que los síntomas se agravan.