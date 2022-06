Sale a la luz el nuevo proyecto profesional de Patricia Pardo más allá de 'El programa de Ana Rosa'

Patricia Pardo se ha convertido en los últimos años en uno de los rostros más conocidos de Telecinco, sobre todo por su papel como sustituta de Ana Rosa Quintana en ciertos momentos de 'El Programa de Ana Rosa'. En la actualidad, Patricia Pardo presenta junto a Joaquín Prat y Ana Terradillos el programa matinal de Telecinco, después de que Ana Rosa Quintana se diese de baja en noviembre para someterse al tratamiento de su cáncer de mama.

Su papel al frente del programa le ha llevado a cosechar diferentes éxitos, uno de los últimos la Antena de Plata . En la ceremonia de entrega, la presentadora gallega no pudo ocultar la emoción al recordar a su jefa Ana Rosa Quintana. "Es un momento agridulce en lo laboral porque es insustituible, pero sí guardarle sitio a una mujer que yo creo que es la mejor. Es la verdadera alma de la televisión (...) Mis compañeros saben que estamos en un momento duro porque nos falta desde hace meses. Siempre digo que es como ir a una fiesta de cumpleaños en la que todo está perfecto, pero falta la cumpleañera. A nosotros nos falta ella. Mi primera mención es para ella. No es consciente de la lección de periodismo y vida que me ha dado durante 12 años que llevo a su lado".

Debido a su buen hacer delante de las cámaras, una nueva oportunidad profesional ha aparecido en el camino de la presentadora gallega, ya que Mediaset ha confiado en ella para presentar la gala 'Xacobeas en Concierto'. Este evento tendrá lugar el próximo 15 de julio en la ciudad pontevedresa de Marín. La gala ha sido presentada este viernes y será emitida en el canal Divinity, el canal femenino de Mediaset. En este nuevo papel de presentadora estará acompañada también de Lucía Pérez.

Patricia Pardo comenzó su carrera de periodismo en 2005, en la Universidad Complutense de Madrid. Mientras tanto, ya comenzó a tener contacto en los medios y empezó como redactora en Mediapro y ONO. Su salto a la pequeña pantalla fue muy temprano y, en 2008, dio el salto a la televisión nacional con 'El método por dos' o 'Tal cual lo contamos' en Antena 3.

De la misma manera, también ha desarrollado parte de su carrera en Telecinco, cadena en la que sigue actualmente y de la que se ha convertido en un rostro habitual. Ha trabajado en espacios como 'Está pasando' (2008), 'Vuélveme loca' (2009) o 'El buscador de historia' (2009).

Hace más de una década, llegó su gran oportunidad dentro de la cadena. En 2010 fue fichada por 'El Programa de Ana Rosa' como colaboradora y reportera. Poco después, se convirtió en co-presentadora y, desde 2017, ejerce como sustituta cuando Ana Rosa Quintana se ausenta de su programa, ya sea por vacaciones de verano o por cuestiones personales.