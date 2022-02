Sale a la luz el motivo por el que Màxim Huerta estará un tiempo apartado de la televisión

Estos últimos días,Màxim Huerta ha acaparado todos los medios de comunicación, dado que le han mencionado en varias ocasiones, además de haber sido entrevistado en programas como ‘La Roca’ o ‘Socialité’. Esto se debe a que, el pasado fin de semana, fue el encargado de conducir el Benidorm Fest,evento organizado para elegir al representante de España en Eurovisión 2022.

Tras un claro favoritismo por Rigoberta Bandini y las Tanxugueiras, los espectadores no dieron crédito cuando fue Chanel quien se hizo con la victoria. Como consecuencia, la decisión de que sea Chanel la seleccionada ha sido muy polémica, siendo la que más votos obtuvo del jurado, pero no la que más apoyó el público, que fueron Tanxugueiras. Asimismo, esto provocó que la organización del festival fuese muy criticada. Màxim Huerta, junto con Inés Hernand y Alaska, fueron los encargados de presentar el Benidorm Fest, por lo que también han tenido que hacer frente a estos comentarios.

Dada su repercusión en esta polémica y su constante presencia en diferentes programas, se ha visto obligado a comunicar a través de sus redes sociales el complicado momento personal por el que está pasando y por el que deberá ausentarse de la televisión durante un tiempo. Tal y como ha contado el comunicador, su madre ha sufrido un accidente y ha tenido que ser ingresada en el hospital. Por este motivo, Huerta se ausentará hasta que se recupere.

“Gracias a todos los compañeros que se están poniendo el contacto conmigo para cerrar entrevistas. Lamento comunicar que no podré atenderles”, comunicaba desde su cuenta oficial de Twitter, haciendo referencia a que sus intervenciones en la pequeña pantalla como presentador del Benidorm Fest se han terminado. “Estoy con mi madre en el hospital. Rotura de cadera y caída grave. Tampoco podré presentar mi programa”, aseguraba Huerta, dejando claro que también tendrá que desaparecer de la televisión durante un tiempo.

Gracias a todos los compañeros que se están poniendo el contacto conmigo para cerrar entrevistas. Lamento comunicar que no podré atenderles, estoy con mi madre en el hospital. Rotura de cadera y caída grave. Tampoco podré presentar mi programa. — Máximo Huerta ?? (@maximohuerta) January 31, 2022









Su opinión sobre la victoria de Chanel

Uno de los temas en los que el presentador más se ha mojado en los últimos días ha sido en la victoria de Chanel, quien representará a España en Eurovisión. "Te diré que tanto Felix Bergsson como Marvin Dietmann (jurado internacional) estaban emocionados con Tanxugueiras, pero el voto es individual si las demás (jurado nacional) le votan bajo... Ellos estaban con Tanxugueiras y Rigoberta", comenzaba diciendo a María Patiño en ‘Socialité’.

De esta manera, el entrevistado aclaraba que el verdadero motivo por el que no fue seleccionada ninguna de las favoritas fue porque se había producido una división en el voto: "Esto pasa como en Gran Hermano o incluso en la política que, cuando hay dos favoritas (en este caso, Rigoberta Bandini y Tanxugueiras), siempre gana la tercera".

"Yo tuve la sensación, desde el principio, de que iba a haber sorpresa final", reconocía el comunicador tras confesar que él tenía su voto claro y se lo dio a ‘Ay mama’. "Chanel estaba entre las favoritas, pero claro, con esas dos potentes actuaciones todo el mundo flipó mucho. Recuerda a Chipre, Grecia, a grandes divas como Jennifer López", explicaba.

"En caso de empate, hubiera pesado más el público. Pero España no son solo las redes", aclaraba el invitado respecto a tocas las críticas recibidas. "Enviar a Chanel no es enviar más de lo mismo", opinaba, aunque no era su favorita. "Todo el hate que le dan en redes a Chanel habla muy mal de esas personas que hace unas semanas estaban clamando por respetar la salud mental", replicaba Huerta.