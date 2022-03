Sale a la luz el motivo por el que Jesulín de Ubrique ha fichado por Antena 3

Este viernes, Antena 3 arrancaba la segunda temporada de 'El Desafío', el programa presentado por Roberto Leal en el que ocho famosos se enfrentan a duros retos semana a semana. La nueva temporada cuenta con "un gran espectáculo, un gran plató, un gran casting, un jurado ya experimentado y, según los concursantes, un poquito duro. Y uno de los mejores presentadores del momento: Roberto Leal", como apuntaba la directora de entretenimiento de Atresmedia, Carmen Ferreiro, en la presentación del programa hace escasos días.

En esta ocasión, los ocho famosos que se enfrentaran a diversos retos, semana a semana, son Jesulín de Ubrique, Omar Montes, Norma Duval, María Pombo, Lorena Castell, Raquel Sánchez Silva, Juan Betancourt y El Monaguillo. En la primera entrega, Montes y Betancourt se han batido en duelo en una prueba llamada 'el péndulo de Juan Betancourt', mientras que El Monaguillo ha dado la sorpresa con sus dotes musicales, poniendo el ritmo desde la batería a la canción 'Portales', de Dani Martín.

Por su parte, Raquel Sánchez Silva ha sido la primera en enfrentarse a la Apnea, superando la prueba con nota. La presentadora ha logrado un tiempo superior a los tres minutos y medio, llegando a emocionar al coach de la prueba y convirtiéndose en la ganadora de la noche. Lorena Castell ha dado el toque artístico, enfrentándose a un reto de baile sobre cintas mientras que María Pombo ha dado lo mejor de sí misma en un reto de puntería con la cerbatana.

Jesulín de Ubrique regresa a la televisión

Por su parte, Jesulín de Ubrique ha puesto la nota mágica, con un número de escapismo con el que ha logrado sorprender tanto a sus compañeros como al jurado de la edición. El diestro ha reconocido ser una prueba muy difícil a nivel personal, y es que es una persona claustrobófica que ha tenido que quitarse las esposas para lograr salir de una caja a contrarreloj.





Precisamente Jesulín ha sido uno de los aspirantes que más protagonismo ha cobrado en esta nueva temporada. El torero, que espera su tercer hijo junto a María José Campanario, ha regresado a la pequeña pantalla tras años alejado de la televisión. Ante su vuelta, Leal le ha preguntado quién le había "metido en este lío", a lo que Jesulín ha contestado con total sinceridad, explicando su motivación para volver al medio de comunicación.

Han sido las ganas de superación y su pasión por los retos lo que han llevado al torero a aceptar formar parte de 'El Desafío'. "Soy una persona que me gusta el desafío y las emociones fuertes. Ahora, he llegado aquí y he empezado a ver pruebas. No sé hasta dónde llegaré ni cómo, pero es bonito empezar. Lo que no sé es cómo terminaré", ha confesado desde el plató de Antena 3.

Jesulín vencerá sus miedos con un desafío de escapismo que ha aprendido de @Yunkemagia#ElDesafíoEstrenopic.twitter.com/jsrNNGnDiG — El Desafío (@eldesafioA3) March 11, 2022