Sale a la luz el inesperado mote con el que el PSOE se refiere a 'Todo es mentira': "No sé cómo se lo tomarán"

'Todo es mentira' ha vuelto a formar parte de la parrilla de Cuatro con el equipo completo tras las vacaciones de verano. Con su regreso, han anunciado varias novedades para el formato, entre las que destacan sus nuevos fichajes. En esta nueva temporada, Risto Mejide y Marta Flich compartirán mesa con algunos ex-políticos como José Manuel García Margallo, Celia Villalobos, José Luis Ábalos, Esperanza Aguirre y Susana Díaz.

Estos nuevos colaboradores han dado mucho que hablar, tanto que el presentador quiso desvelar cómo se tomaron en el PSOE estos fichajes. Tal y como aseguró Mejide, les había llegado el mote con el que el partido liderado por Pedro Sánchez se refiere al programa de Cuatro desde que anunciaron lo políticos que pasarían a formar parte del espacio.

"Dicen que siempre es bueno que hablen de uno aunque sea bien así que estamos de suerte", comenzaba diciendo el comunicador antes de dar paso a Flich para que anunciase el apodo con el que se refieren a 'Todo es mentira'. "El PSOE rebautiza ‘Todo es mentira’ como El Valle de los Caídos", leía la copresentadora el titular de la noticia de Vozpopuli tras reconocer que le "parece muy gracioso".

"Me parece súper gracioso, ¿Cómo pueden ser tan graciosos? Me parece súper brillante", insistía la copresentadora entre risas. "A mí mientras no nos exhumen… A mí me gustan", bromeaba Miguel Lago. "Yo dudaría que viene de Ferraz, siendo tan ingeniosos. Pero, nos parece muy bien. Estamos acostumbrados a que nos califiquen desde el programa uno", aseguraba el presentador.









"Nos gusta que se fijen en nosotros"



"Nos gusta que se fijen en nosotros, lo que no sé es cómo se lo tomarán sus excompañeros del partido. Porque, claro, si tú tratas así, de caídos a tus ex compañeros... Si tratas así a tus ex... Es que no han dejado el partido, han dejado sus puestos de responsabilidad… Entonces, ¿Caídos? No sé", señalaba el presentador para dar paso a Margallo, quien se dio por aludido con el mote.

"Supongo que estoy incluido en la categoría", comenzaba opinando Margallo pidiendo que el resto de “caídos” se pronuncien: "Espero que mis otros compañeros caídos también se defiendan". “Una cosa es que les hayan privado de cargos y otra es que nos condenen al silencio eterno”, opinaba el ex político.

"Igual no exhuman... Imagínate que nos sacan de aquí para que no se hable de las cosas importantes, que también son capaces de hacerlo", zanjaba el conductor del espacio de Cuatro, lanzando así un dardo al PSOE.