Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, desmonta el último plan de Moncloa: "No se han enterado"

El exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, acudía a 'Espejo Público' para valorar las últimas medidas económicas que se están produciendo en nuestro país y la labor del Gobierno en esta cuestión. Y para sorpresa de todos los espectadores, estas eran sus palabras criticando al Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Es bueno que suba la recaudación tributaria en España pero la izquierda no se ha enterado que para subir la recaudación hay que mejorar la forma en la que se puede desarrollar la actividad económica".

Además, añadía que "más actividad económica, a más creación de empresas habrá más recaudación. Y ellos siguen empeñados en subir los impuestos y esto produce lo contrario. El componente al que van los impuestos se llama adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI. Una de las cosas que dicen es que hay que recuperar el impuesto de sucesiones en aquellas comunidades que según ellos, hacen competencia desleal".

?BRUTAL REPASO del exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, al Gobierno de Sánchez?



"La izquierda no se entera que para subir recaudación hay que mejorar la forma en que se desarolla la actividad económica...". pic.twitter.com/UIPPI0pgFH — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) May 6, 2021





Ruiz-Jarabo cerraba su intervención comentando la justificación de la izquierda para esa subida de impuestos: "¿verdad que todos pensamos que en España el IRPF quien gana 40.000 debe pagar proporcionalmente más? pues la renta media de los alemanes es 40.000 y la de los españoles 25.000. Por tanto, quieren progresividad fiscal en España y proporcionalidad fiscal con Europa".

Diversos enfoques y planteamientos con las que este experto económico ha querido echar por tierra la estrategia económica del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Recientemente, también criticó el rescate de Plus Ultra. Esto era lo que contaba Ruiz-Jarabo en TRECE hace escasos meses. "De solvente, Plus Ultra, no tiene nada de nada. Es una empresa con pérdidas en los últimos años y cuyo balance está deteriorado. Estaba en causa de disolución legal. La prueba de su falta de solvencia es que la banca le ha negado cualquier crédito que ha pedido antes del fondo de rescate".

De esta forma reprochaba esa medida llevada a cabo por el Gobierno.

Montero acusó al PP de mentir al asegurar que bajar impuestos sube la recaudación









La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó al Partido Popular de mentir al afirmar que bajar impuestos incrementa la recaudación y ha defendido que si este sistema funciona en la Comunidad de Madrid es por "el efecto capitalidad".

"Es mentira" que con "menores impuestos se incrementa la recaudación", aseguraba Montero en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta de la diputada del PP Carolina España.

La ministra también rechazó que Madrid aplique la "política del PP" en materia fiscal, ya que regiones como Andalucía o Castilla y León no plantean bajadas de impuestos similares, sino que mantienen "una carga fiscal que les permita prestar servicios públicos".

"El efecto capitalidad en Madrid es el que permite que (la presidenta de la comunidad, Isabel) Díaz Ayuso pueda tener tipos más bajos y la misma recaudación", argumentaba, para añadir que "lo único que están haciendo es favorecer el interés de unos pocos", los que tienen más recursos.