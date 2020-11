La rotunda respuesta de Monedero a Alfonso Guerra en 'La hora de La 1': "Ha envejecido muy mal"

Este martes, Juan Carlos Monedero ha acudido a 'La Hora de La 1' para hablar de los temas de actualidad con Mónica López, haciendo hincapié en la gestión del gobierno ante la pandemia, en el pacto con Bildu y el futuro de su partido.

Tras tratar los temas de actualidad, la presentadora ha aprovechado la polémica entrevista que protagonizó el pasado lunes Alfonso Guerra en el espacio de TVE para preguntarle su opinión al respecto, en concreto sobre lo que dijo del acuerdo con Bildu, de los Presupuestos y de Podemos.

"Ciudadanos y PSOE, cometieron un error gravísimo", sentenció Guerra en el programa de ayer. "A mi parecer, sobre la decisión de Ciudadanos, sostener una alianza con Bildu, PSOE y Podemos, no es una medida democrática", añadió tras calificar a este tipo de alianzas como algo "antinatural": "Veremos si esto se puede soportar, ya que hay actos simbólicos que afectan mucho a la ciudadanía".

"Es como esa películas antiguas que uno no debe volver a ver, porque decepcionan", ha comenzado diciendo Monedero, dejando claro que no estaba de acuerdo con las palabras del ex vicepresidente del Gobierno. "Guerra ha envejecido muy mal", ha agregado.

"Ha mostrado que se siente más a gusto con los presupuestos del Partido Popular que del PSOE", ha declarado el fundador de Podemos, argumentando que, a pesar de haber pertenecido al PSOE, Guerra se ha quedado estancado en el tiempo: "Los partidos son organizaciones que están más cerca del S. XIX que del S.XXI. Son personas que se encuentran más cómodas con una concepción mas antigua, siguen teniendo una concepción del feminismo muy antigua...".

"Le molesta que haya gobierno"

"El colaboró para decapitar a Pedro Sánchez y tiene una concepción de España que cree que debe gobernar el PSOE con el PP", ha asegurado el invitado durante la entrevista en La 1. Es por esto por lo que Monedero considera que "a Guerra lo que le molesta es que haya gobierno".

Por otro lado, después de abordar los diferentes temas, los colaboradores se han interesado por el futuro de Podemos y le han preguntado por los objetivos que su partido vendió en la campaña electoral y que todavía no han cumplido, como frenar los desahucios. "Podemos es minoria dentro del gobierno, por lo que hace lo que puede", ha declarado tras dar la razón a los tertulianos. "Si Podemos va a las elecciones dejando claro que detrás de los ERTES está Podemos, tendrá buenos resultados", ha concluido.