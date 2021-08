El detalle en el rótulo de 'Antena 3 Noticias' que incendia las redes: "Sois basura"

Este fin de semana, Matías Prats informaba de las novedades de la covid-19 en 'Antena 3 Noticias'. Sobre todo, el periodista incidía en las razones por las que la incidencia acumulada se ha disparado tanto en las últimas semanas en nuestro país.

"Cuando los más optimistas pensaban que ya dejábamos atrás la pandemia del coronavirus, las cifras se muestran rotundas: de unos 50.000 contagios semanales en junio se alcanzan un mes después picos de 180.000 contagios semanales. Si bien el comportamiento del virus no varía algunas medidas como el adiós a las mascarillas, la excesiva confianza en la vacuna o el no cumplimiento de las cuarentenas explican los errores que hemos cometido", decía el presentador a la audiencia.

Lo que ha cabreado en exceso es el "excesiva confianza" que empleaban en Antena 3. Una expresión, por tanto, que las redes no han perdonado. Muchos espectadores creen que esta pieza informativa era innecesaria y solo contribuye a degenerar la realidad y crear alarmismo.

El adiós a la mascarilla en exteriores, la excesiva confianza en la vacunación y el no cumplimiento de las cuarentenas, entre los errores que nos han llevado a la quinta ola de la pandemia https://t.co/SieY3ZkUT8

El mensaje suma más de 200 retweets y recibía mensajes de todo tipo. "¿No os da un poco de vergüenza?", "Egoísmo", "Lamentable", "¡Venga ya!" o "Sois basura" eran algunos de los múltiples comentarios que recibía la cadena de televisión a través de redes sociales.

Sois basura, así de claro. ¿No os dais cuenta el mensaje tan peligroso de la confianza en la vacunación? Luego os extrañais cuando la gente no se vacuna.

Por cierto, de todos los factores que hay, habéis cogido dos que no son de los más relevantes.

Sois bazofia, me reafirmo. https://t.co/WgjY0YwLuX