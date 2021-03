Sara Carbonero: Isabel Jiménez explica su verdadero estado de salud

Un rostro muy reconocido de Telecinco ha explicado este jueves durante la entrega de unos premios, el verdadero estado de salud de la periodista Sara Carbonero, después de que hace pocos meses fuese ingresada en la Clínica Universidad de Navarrapor unos motivos que todavía generan grandes dudas.

Carbonero, pareja de Iker Castillas, ha sido una de las periodistas más reconocidas de Telecinco durante muchos años, razón suficiente para que conserve dentro de la cadena de Mediaset a grandes amigos que suponen un valor para ella.

El secreto de Sara Carbonero y Pedro Piqueras

Aunque al comienzo se habló mucho de que se podía tratar de una recaída en la enfermedad que sufre la periodista desde hace algún tiempo, a los días, fuentes cercanas a la pareja desmintieron que se tratara de un ingreso por tal motivo. De hecho, la recuperación de la comunicadora fue bastante rápido, y a los pocos días de ingresar se le pudo ver salir de la clínica privada.

Un poco más tardó en reincorporarse al trabajo que desarrolla en Radio Marca, pero una vez comenzó a trabajar, la periodista no ha parado en ningún momento y ha hecho entrevistas que le han devuelto a su pasado. Una de esas ha sido precisamente con otro de los rostros conocidos de Telecinco, Pedro Piqueras, con quien Carbonero mantiene una gran amistad.

Uno de los motivos que une a ambos, es precisamente que el presentador de 'Informativos Telecinco, fue la persona encargada de que Sara acabase en Telecinco, donde despegó profesionalmente dentro de la sección deportiva. "Yo sabía que mientras que yo estaba presentando a las 21:00 había una chica en laSexta. Se lo comenté a mi mujer y ella fue mi consejera. Me dijo que era buenísima y guapísima", explicó en el transcurso del programa. Finalmente, como todos sabemos, desveló que se pudo llevar a la periodista a su cadena.

El verdadero estado de salud de Sara Carbonero

Sin embargo, aunque aparentemente la vemos bien, lo cierto es que la salud de Sara Carbonero sigue estando siempre encima de la mesa. Por eso este jueves han preguntado los medios de comunicación presentes a la periodista Isabel Jiménez sobre el estado de salud de la periodista. Antes, sin embargo, se ha detenido en explicar cómo ha recibido el premio como mayor defensora del clima de la fundación AL GORE. "Muy contenta, es la fundación de referencia a nivel mundial, y que te reconozcan, que te hagan embajadora, es un honor que haya pensado en mí", ha dicho.

Asimismo, la almeriense también ha dado a conocer que a partir del lunes se le podrá ver en los Informativos Telecinco tras haber estado meses ausente por el nacimiento de su segundo hijo. "Me apetece volver, soy una persona muy activa. Mi horario, me permite estar con ellos, me apetece volver a mi rutina", ha dicho en este sentido.

Sobre Sara Carbonero, amiga íntima de la periodista, ha reconocido que cada vez que se juntan es para celebrar la vida. "Lo que nos ha demostrado a todos la pandemia es que uno no sabe por dónde te va a venir, la vida te cambia de un día para otro, si hay una gran enseñanza en esto es que hay que vivir el día", ha dicho. En este sentido, ha querido dejar claro cuál el estado de salud de la periodista.

"Pero es que ya la veis. Como no ha habido recaída... ella está igual que siempre. Vosotros la estáis viendo, nos visteis el lunes comiendo, ella está en su radio, con sus cosas... de verdad que está como la veis", ha dicho a los dos periodistas que estaban en el reparto de premios.

