Jordi Évole presenta 'Lo de Évole' sin el "error descomunal" de la temporada pasada: "No estuvo bien"

Este domingo, Jordi Évole volverá a formar parte de la parrilla de laSexta con el estreno de 'Lo de Évole' a partir de las 21:25 horas. Entre todas las novedades del formato, destaca su forma de emisión. Por primera vez, la entrevista que se emita para el estreno de la temporada será elegida por la audiencia, entre Megan Maxwell, Morad o Gervasio Deferr. Asimismo, a lo largo de las diez entregas, contará con otros grandes invitados comoJulia Otero, Rosa López,Penélope Cruz, Maribel Verdú, Miriam Díaz Aroca, Ariadna Gil y Fernando Trueba, protagonistas y director de ‘Belle Époque’, entre otros.

Antes de nada, durante la presentación del espacio, Jordi Évole ha confesado que se encuentra "emocionado" ante el estreno porque lo siente "como cuando presentas a un hijo" porque "han estado trabajando en ello durante todo el año". Otro gran factor de esta nueva temporada son sus invitados. Éstos han llamado la atención, ya que, como ha asegurado el periodista, "cada vez huye más del calor informativo" porque se había "agotado de la actualidad", a pesar de que es consciente de que es "un plus para el programa".

"Trabajo en una cadena en la que hay gente que eso lo hace a diario y lo hace muy bien. A veces pescamos todos en el mismo río los mismos peces y podemos aburrir a la audiencia... Yo tengo una hora en la televisión durante diez semanas, tengo que ir a pescar otros peces. Vamos a todos a por los mismos. Todos podrían ir a por una entrevista con Ayuso, pero no con Morad", aclara el comunicador, dejando claro el motivo por el que se ha decantado por dedicar su espacio a los mencionados rostros.

Además de que cree que es algo que hay que dejar a Gonzo con 'Salvados': "Es lo que está haciendo 'Salvados' y hay que dejar eso a Gonzo. Si me he salido de 'Salvados' no es para seguir el mismo carril. Es para hacer otras cosas nuevas. Los dos formatos, tanto 'Salvados' como 'Lo de Évole', van teniendo cada uno su personalidad. Gonzo lo está haciendo de una forma sobresaliente", aclara tras corroborar que su programa "es más emocional".









¿Será C. Tangana uno de los invitados sorpresa?

"Estamos en un momento de enorme fragmentación de las audiencias y no sé dónde está el éxito ahora mismo. Y como no lo sé, prefiero mirar en lugares arriesgados y comprometidos. Igual el domingo nos pegamos un hostión", agregaba. No obstante, reconoce que acaparar la atención con estos invitados "más arriesgados" es una "satisfacción triple": "El que se venda bien el programa de Aznar es normal, se vende solo. Pero que se venda bien el de Morad, para mi es una triple satisfacción. Yo no le conocía y lo está petando. Le llaman de Estados Unidos para hacer colaboraciones con raperos de allí".

Respecto a los invitados, Mario López, director de Antena de Atresmedia, ha asegurado que "Évole siempre guarda un as bajo la manga", por lo que habrá sorpresas a pesar de las confirmaciones: "Siempre se guarda un as bajo la manga y va a mantener la capacidad de sorprender".

Como consecuencia, muchos son los rumores que apuntan a la presencia de algunos famosos. Este es el caso de C. Tangana, ya que aparece en las promociones. No obstante, el presentador asegura que el cantante "solo aparece como el padrino de Morad". Esto se debe a que, respecto a este entrega, "han querido incluir cameos dentro de los programas", que suelen los padrinos de los invitados protagonistas.









Mayor presencia de mujeres

Asimismo, con esta nueva temporada también han querido enmendar los errores del pasado y potenciar la presencia de mujeres en el espacio, dado que el año pasado fue muy criticado que todos los entrevistados fueran hombres: "Intentar compensar lo de la temporada pasada es imposible porque fue un error descomunal. No es asumible que en un programa como el nuestro, en las temporadas pasadas, solo se entrevistase a a una mujer. Ahora hemos hecho lo que había que hacer, no por discriminación positiva, sino porque nos interesaban sus historias. Lo del año pasado no estuvo bien y no quiero poner excusas. Y punto".

Entre ellas, destaca la entrevista de Julia Otero y Rosa López. Respecto a esto, Évole asegura que entrevistar a la periodista "le ha hecho mucha ilusión" porque, además de todo lo que pude contar respecto a la enfermedad contra la que ha luchado estos últimos meses, "fue la primera que le dio una entrevista para un trabajo de la Facultad". Además, se quedó muy sorprendido con la charla que tuvo con Rosa López.

"Rosa representa más cosas de las que yo me imaginaba y creo que, detrás, hay una mujer que lo ha pasado realmente mal por la presión a la que la hemos sometido sin darnos cuenta", asegura. De la misma manera, confiesa que entrevistar a las actrices de la ‘Belle Époque’ "fue un regalo": "Hemos escuchado decir a Penélope Cruz cosas a las que no estamos acostumbrados".





No obstante, la entrevista de Morad "le ha gustado especialmente porque hay un mundo al que nos cuesta más mirar", además de que es "la primera entrevista que hace". "Conocer a gente como Morad te da la idea de que este país ya no es una España de blancos. Es un país mucho más plural y diverso, lo que creo que es una riqueza". A pesar de todo, confirma que "las entrevistas te las hacen buenas los invitados" y Gervasio Deferr "es especialmente bueno".