Rocío Monasterio muestra su apoyo a Rocío Carrasco: "Hoy media España ha entendido lo que es"

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, se ha pronunciado en su cuenta de Twitter sobre el documental que emitió este domingo Telecinco acerca de la vida de Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco ha roto su silencio en el primer episodio de la serie documental de Telecinco 'Rocío, la verdad para seguir viva', donde ha narrado sus primeros años de relación con Antonio David Flores. Han sido muchos los titulares que la hija de Rocío Carrasco ha dejado sobre su relación con el que fuera guardia civil, al que no se ha querido referir en ningún momento de la entrevista.

Con predisposición a contar todo, Rocío Carrasco ha denunciado la situación que le ha tocado vivir el tiempo que tuvo que vivir con Antonio David Flores: "Me ha quitado lo más importante que tengo en mi vida y me los ha quitado teniéndolos, ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí, que es mucho más cruel todavía si cabe. He tenido a mis hijos muertos en vida, he tenido que hacer como que no los tengo estando vivos. Nadie me va a devolver todo lo que me he perdido de ellos. Ya no quiero nada, solo quiero que se haga justicia".

Son muchos los detalles que ha dejado sobre el colaborador de televisión, llegando a incluso a decir que en aquella época estaba ciega y que no veía la realidad, que acabó, según ha explicado ella, convirtiendo a Antonio David Flores en su peor verdugo. En este sentido, la hija de Rocío Carrasco ha explicado cómo fueron aquellos años, donde incluso vivió en un piso con otros compañeros de Antonio David, siendo ella en muchas ocasiones la encargada de lavar los uniformes de todos los convivientes: "Mi vida se limitó a esperar que él volviese de trabajar".

El mensaje de Rocío Monasterio sobre Rocío Carrasco

La candidata de Vox ha publicado este tuit en el que explica su posición acerca de la situación.

Hoy media España ha entendido lo que es el síndrome de alienación parental. Lo sufren miles de niños, unos víctimas de padre, otros de madre. #rociocarrasco#RocioVerdad1 — Rocio Monasterio (@monasterioR) March 21, 2021

También la ministra de Igualdad Irene Montero se ha pronunciado al respecto con un mensaje en su cuenta de Twitter: