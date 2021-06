Marta López sentencia a Rocío Carrasco: "No he visto las pruebas"

Marta López protagoniza parte de la portada de la revista ‘Lecturas’. Una portada que, curiosamente, comparte con Alexia Rivas, con la que tiene caminos entrelazados en lo sentimental y lo profesional. La concursante de ‘Supervivientes 2021’ ha analizado la actualidad referente a la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y todas las repercusiones que ha suscitado. También ha revelado cómo ha visto a Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, con la que ha compartido muchos momentos de intimidad en Honduras. Sin duda alguna, una entrevista que va a dar mucho juego por las declaraciones sin tapujos que ha hecho Marta en ella.

Cárcel para Antonio David

Marta López ha sido uno de los grandes apoyos de Olga Moreno durante su estancia en ‘Supervivientes’. La colaboradora de ‘Sálvame’ supo encajar con la mujer de Antonio David, hasta el punto de llegar a ser su confidente en los Cayos Cochinos. Una relación que le ha servido para conocer de primera mano la situación interna que se vive en la familia Flores. Esto ha hecho que el titular que ha dado a la revista ‘Lecturas’ este miércoles, sorprenda sobremanera: “Si Antonio David ha sido un cerdo, que vaya a la cárcel”. Duras palabras que a lo largo de la entrevista matiza.

“No he visto las pruebas de Rocío Carrasco. Como compañera de Antonio David, y desde mi desconocimiento, siempre he pensado que era un buen padre. No creo que Olga le haya quitado los niños a nadie. Me ha dicho que nunca les ha hablado mal de su madre”, dice López. Además, no duda en cargar contra una de sus compañeras en Telecinco. “Belén Rodríguez dijo: ‘Ya le gustaría a la familia de Olga se como la de la Jurado’. ¡Ya está bien! Los Jurado tampoco son un ejemplo de nada”, advierte la colaboradora a la revista ‘Lecturas’.

Marta cree que este contexto ha hecho mucho daño a la participación de Olga Moreno en ‘Supervivientes’: “A Olga le diría que se fuera ya del concurso. No va a ganar, la están acribillando”. Su postura cercana a la mujer de Antonio David en Honduras y la defensa que sigue haciendo de ella en España ha llevado a Marta a recibir críticas y continuas faltas de respeto: “Me insultan por defender a Olga. Me dicen que no tengo derecho a ser madre y que ojalá me pasara lo que le ha pasado a Rocío Carrasco”.





La verdad de Rocío Flores

Por otro lado, Marta está coincidiendo con Rocío Flores en los programas de ‘Supervivientes’. Momentos que comparte con la hija de Rocío Carrasco que hace que pueda hablar sobre ella de primera mano. “A Rocío Flores se le llenaron los ojos de lágrimas cuando hablamos de lo que está pasando. Nadie piensa en ella. Como madre no voy a cuestionar a Rocío Carrasco y menos su dolor. Pero yo sí me creo que Rocío Flores estaba en la isla sufriendo por su madre”, comenta en ‘Lecturas’ la exconcursante de ‘Gran Hermano’.

Pese al contacto cercano con Flores, Marta no ha dudado en darle un toque de atención respecto a la figura de su madre. “Rocío Flores es muy suya. Creo que no se quiere romper ante las cámaras, no se fía. Rocío Flores tiene derecho a rectificar y a tener una nueva vida sin que nadie la señale como una maltratadora. Creo que Rocío se equivocó diciendo que Olga era su madre”, reprocha López.

Mensaje a Merlos y Alexia

En último lugar, y como no podía ser de otra manera, Marta ha abordado su polémica ruptura con Alfonso Merlos y la siguiente relación del periodista con su compañera de concurso, Alexia Rivas. Marta, ni corta ni perezosa, ha hecho una confesión íntima sobre Merlos y ha admitido que habló sobre él con Alexia en Honduras: “Siempre dije que Merlos y yo en el sexo no congeniábamos, no di detalles. Es mentira que Alexia y yo no habláramos de Merlos. Hablamos las dos y nos reímos mucho”.





