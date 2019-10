Rocío Flores se enfrenta a Kiko Jiménez en el plató de 'GH VIP 7'

Una de las personas de las que más se está hablando durante esta edición de GH VIP 7 es de Rocío Flores. A parte de ser la nieta de la más grande -Rocío Jurado- tiene una trama que crea mucho interés público por los desencuentros con su madre, Rocío Carrasco y por haberse criado con su padre, Antonio David. Ahora, está en los platós de Gran Hermano para defender a su padre, que después de tres años sin tener trabajo en televisión ha visto su participación en el reality como un salvavidas. Lo cierto es que está dando mucho más de hablar la propia hija que su padre. Algunos incluso lo tachan de mueble pero solamente es una estrategia para involucrarse lo menos posible en las disputas de la casa y llegar hasta el final sin hacer ruido.

Ayer, Rocío Flores tuvo que enfrentarse a Kiko Jiménez tras unas declaraciones que hizo este en el programa que no gustaron nada a la hija del concursante: "Yo tengo entendido que Rocío le da consejos s Sofía sobre cómo llevar la relación porque como tu hablas con conocimiento de causa porque he estado cuatro años con Gloria pues le ha puesto en advertencia de que tenga cuidado con lo que hago" le decía el extronista a la sobrina de Gloria Camila.

Todos nos quedábamos con la boca abierta porque no esperábamos en absoluto que Rocío Flores tuviese conversaciones con Sofía Suescun acerca de Kiko Jiménez. Como era de esperar, la hija de Antonio David que necesita pocas palabras para defenderse de los ataques le contestaba sin titubear: "En advertencia le has puesto tu sola haciendo el concurso que has hecho con Estela". De esta manera zanjaba el tema por completo pero el exconcursante no se quedaba callado...

"Esas opiniones te las puedes ahorrar porque yo no me meto en opinar sobre ti, sobre la relación con tu padre o con tu madre. Yo soy un caballero y me he mantenido en mi sitio" a lo que Rocío le contestaba: "Yo siempre me he mantenido al margen de Kiko, solamente he comentado lo que he visto como concursante que por suerte o por desgracia conozco. Me he limitado a responder lo que Jorge me ha preguntado, me podía haber explayado mucho más y no lo he hecho".

"Tu relación con Sofía es una relación pública que habéis hecho tanto tú como ella, mi relación con mi madre no es pública, si tengo que hablar, hablaré yo, no tú" terminaba diciendo Rocío Flores pero como el extronista no tiene fin y siempre tiene que tener la última palabra le seguí reprochando sus palabras y se terminaba comparando con el padre de esta, a lo que la nieta de Rocío Jurado le decía: "Cuando mi padre se ha sentado en un plató de televisión, se ha sentado a hablar con unas pruebas en la mano, con una verdad como un templo haya gustado más o menos. Mi padre ha vivido un matrimonio y unas circunstancias en la vida que no quisieras vivir tú ni de lejos, así que con mi padre no te vuelvas a comparar porque no tenéis ni punto de comparación".

De esta manera, Rocío Flores ha zanjado la discusión con Kiko Jiménez y es que la hemos visto muy nerviosa porque ya sabemos que no le gusta hablar de estos temas. Además, la nieta de Rocío Jurado ha defendido mejor que nunca a su padre, con unos argumentos que nos han vuelto a dejar con la boca abierta.