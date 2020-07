Rocío Carrasco muy criticada tras compararse con Lara Dibildos: "Ella es madraza, tú mala madre"

Laura Valenzuela era la protagonista de la última entrega de 'Lazos de sangre'el programa presentado por Boris Izaguirre en TVE. En este homenaje se repasó la vida y obra de una de las primeras presentadoras de éxito de la televisión española. Sus inicios, sus éxitos como actriz y presentado, su papel en Eurovisión, o la carismática pareja televisiva que formaba junto a Joaquín Prat (Padre) fueron algunos de los objetos de atención en este repaso de la vida de Laura.

También sirvió este documental como repaso de la vida de su hija Lara Dibildos que no dudó en participar en el programa primero en el documental y luego a través de videollamada con los invitados del plató. Esta vez Boris contó con la presencia de Jesús Mariñas, Marianne Sandberg, Teresa Viejo o Rocío Carrasco para valorar la vida de la artista.

La hija de Rocío Jurado volvía al programa por segunda en calidad de amiga de Lara Dibildos, la hija de Laura Valenzuela. De nuevo volvió a eclipsar a sus compañeros de plató, y las redes no dudaron en poner el foco en cada palabra que pudiese decir, sobre todo, cualquier cosa referida a su relación con sus hijos, un tema de lo más actual.

Rociíto vivió un momento muy emotivo en su conversación con Lara al recordar un episodio en uno de los momentos más duros de su vida, la enfermedad de su madre y su tratamiento en Houston: "Llevo años queriendo agradeceros... Tengo un recuerdo maravilloso en mi vida, dentro de un momento horroroso, y es la aparición tuya y de tu madre en Houston. Aparecisteis en esa habitación, recuerdo cuando os vi y fue un momento muy bonito, un soplo de aire, una mano amiga, un cariño y un amor", recordaba emocionada hablando de la relación entre Rocío Jurado y Laura Valenzuela.

Tras la reproducción del documental, Rocío Carrasco volvía a hablar de su estrecha vinculación con Lara y como habían llevado vidas muy parecidas: "Nos han pasado cosas similares. Nos fuimos a Barcelona. Yo tuve a mi primera hija y ella a su primer hijo. Las dos nos vinimos a Madrid y empezamos a trabajar con Teresa (Viejo)", explicaba contando una anécdota de como Lara empezó en el teatro después de que un director la viese hacer una sección que hacía Rociíto en televisión: "Nuestras vidas han ido muy en paralelo. Mi madre cayó enferma, la suya también. Así que hemos forjado una amistad enorme", confesaba.

Esta última revelación de la hija de Rocío Jurado provocaba diversas reacciones en las redes sociales, ya que un aspecto que había tratado el documental era la capacidad que había tenido Lara Dibildos para ser una gran madre, ya que ella siempre ha querido ser familia numerosa, llegando incluso a tener una gran relación con la hija del que es ahora su ex, Muñoz Escassi.

Esta comparación que hacía Rociíto con Lara provocaba las críticas en redes debido a la nula relación que Carrasco tiene con sus dos hijos, Rocío Flores y David, y que tanto está dando que hablar en los últimos meses.

#LazosValenzuela @Borisizaguirre diciendo otra vez lo del paralelismo entre la vida de las dos... Y comparando de forma subterfugia a Escassi con Antonio David Flores... Rocío Carrasco y Lara Dibildos no se parecen en nada!! Cero!! Lara es una madraza y la otra una imbécil!! pic.twitter.com/1fWVbJA8BC

Hay que tener la Cara muy dura como Rocío Carrasco para sentarse ahí a opinar sobre Madres e hijas cuando no mira a sus propios hijos y los que la contratan tienen delito #LazosValenzuela pic.twitter.com/bYWQ042K0X

Rocío alardeando del paralelismo entre su vida y la de Lara... Pues yo solo veo diferencias! El programa no va de Rocío Carrasco, no me encaja este resumen de su vida. #LazosValenzuela