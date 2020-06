Rocío Carrasco desvela qué le dijo Carmen Sevilla el día del entierro de su madre: "Tenía toda la razón"

'Lazos de sangre' regresaba a las pantallas de la televisiones de todo el países como una de las apuestas fuertes de TVE para la época estival. El programa presentado por Boris Izaguirre, es uno de los pocos formatos que han conseguido asentarse dentro de la televisión pública con el paso de los años, después de que últimamente todo lo que estrena la cadena de Torrespaña tenga poco recorrido.

Sin embargo, este programa que repasa las sagas más importantes de la crónica social española en forma de documental acompañado de un debate, parece asentarse en los veranos y convencer a un público que busca llenarse de nostalgia.

Esta nueva temporada se hará recorridos por sagas como los Nieto, o se repasará la vida de artistas como Sara Montiel. El primer programa fue dedicado merecidamente a Carmen Sevilla, una de las grandes artistas que ha dado España, querida por todo el mundo y que lleva 7 años retirada en una residencia combatiendo contra el alzheimer. Sin embargo, este programa en forma de homenaje, ha tenido un sinfín de material con el que trabajar con una artista que estuvo trabajando hasta los 80 años y que dio su vida al mundo del espectáculo.

Quizás ensombreció un poco este homenaje la importancia que recobró la reaparición de Rocío Carrasco, Rociito, en televisión después de cuatro años fuera de las cámaras. El programa jugó con esa baza y estuvo cebándolo durante toda su emisión. "Después de cuatro años sin pisar un plató Rocío Carrasco ha elegido Lazos de sangre para volver a la televisión. A continuación", comenzaba Boris informando.

"Estoy encantada de volver a TVE que fue la primera cadena en la que trabajé y en la que mi madre se despidió. Es mi casa", respondía la hija de Rocío Jurado, dejando quizás entrever un recado a Telecinco y las veces que ha rechazado participar en sus programas. Rociito, es el fichaje estrella de esta temparada, un fichaje que se ha justificado como " de gran valor por los datos y testimonios que la hija de la artista puede aportar en la gran mayoría de personajes que conforman el desarrollo del programa y con los que ha compartido momentos desde pequeña".

El doloroso momento que Rocío Carrasco y Carmen Sevilla compartieron en el entierro de Rocío Jurado

De sobra es conocida la buena relación que mantuvieron 'la más grande' y Carmen Sevilla, compartiendo grandes momentos juntas y apareciendo en fotografías de eventos muy importantes en la vida de ambas. Sobre esta relación quiso aportar luz Rocío Carrasco, que confesó uno momento muy íntimo y duro que vivió con la presentadora de 'El Telecupón' en el día más complicado de su vida.

Tras ver unas imágenes en las que aparece Carmen Sevilla acercándose a una joven Rociito en el entierro de Rocío Jurado, la colaboradora explicaba: "Las imágenes son muy bonitas pero son durísimas para mí. Empezamos bien el programa". A continuación explicaba un poco más lo vivido en ese momento: "El día que murió mi madre, Carmen me emocionó. Me dijo unas palabras muy tiernas, para mí muy duras, pero tenía toda la razón. En ese momento no hay nada que te reconforte pero con el paso de los años hay palabras que se quedan y esas se quedaron". Tras comentar esto, el programa anuncio que Rocío contaría que le dijo Carmen ese día después de reproducir el documental sobre la vida de 'Carmencita'.

Tras el bonito homenaje blindado a 'la novia de España', el programa volvió a la trama del entierro de Rocío Jurado. Rociito por fin desvelaba que le susurró aquel triste 1 de junio de 2006en pleno entierro de su madre: "Se acercó y me dijo, 'se nos ha ido muy pronto pero contigo estará siempre".

"En ese momento no me reconfortaba nada, como alguien que pierde a un ser querido, pero como esas cosas que te crean pozo, esa fue una de ellas. He tenido que esperar muchos años para entenderlo. Hoy he comprendido que es verdad que está conmigo para siempre", decía con lágrimas en los ojos admitiendo que siempre tenía presente a 'la Jurado'.

También quiso dedicar unas bonitas palabras a la figura de Carmen Sevilla, una artista total de quien nadie tiene malas palabras: "La recuerdo con una inmensa ternura. Mi madre decía que era muy humana, y es eso. Eso percibí en ese momento. Me hizo la señal de la cruz en la frente, eso es muy de madre, muy de protectora".

