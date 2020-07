Ortega Cano avisa a Rocío Carrasco antes de que sea tarde: "Las familias son para estar unidas"

La relación entre los Mohedano y los Ortega pasa por una nueva fase, se unen en el afán de que Rocío Carrasco reaccione con sus hijos. Y es que, a las palabras de Gloria Mohedano sobre el comportamiento de su sobrina, también se ha pronunciado JoséOrtega Cano, que ha dado un toque de atención indirecto a la hija del amor de su vida, Rocío Jurado, con el fin de que empiece a asumir las funciones que le corresponden como madre: ''Me parecen muy bien sus palabras. Las familias son para estar unidas y no desunidas'', dijo el diestro.

Ortega Cano siempre permaneció muy unido a Rocío Jurado Archivo

Estas palabras responden al dolor que mostró Gloria, hermana de Rocío Jurado, al no entender el comportamiento de su sobrina con Rocío Flores y David, sus dos hijos, a quienes no trata desde hace años, a pesar de la cantidad de veces que Flores ha pedido públicamente un acercamiento tras su paso por 'Supervivientes'. ''Estoy muy mal, no entiendo nada. Me estoy metiendo en un hoyo. A Rocío Carrasco me han dado ganas de llamarla, pero no tengo talante para que me conteste como lo hace ella. El ser madre está por encima de todo. Ella se ha apartado. No valora la crianza de sus hijos, pero no creo que sea feliz con la situación. Ella no puede ser feliz. No sé si no podrá o no querrá. Por encima del odio al padre de sus hijos están sus hijos. No conozco a mi sobrina. Me dolió mucho lo de Netflix, fue un desprecio a su hija. Yo no quiero que no quiera a Fidel, quiero que quiera a sus hijos'', dijo rotunda Gloria Mohedano.

Una situación que supone un nuevo revés para Rocío Carrasco, que comienza a quedarse sin aliados, porque hay que recordar que las palabras que dijo Terelu sobre ella y su reacción a la entrevista de su hija en ¡HOLA! han provocado un distanciamiento entre las dos, tras años y años de amistad y lealtad.

Rocío Carrasco continúa muy distante con sus hijosAgencias

Rocío Carrasco, alejada de los suyos

Desde que Rocío Jurado falleciera en 2006 las cosas han cambiado mucho. Su familia se encuentra dividida en dos. Por un lado estarían Gloria Camila, su hermano José Fernando y Rocío Flores y por otro Rocío Carrasco con su marido Fidel.

Pero a este nuevo grupo se ha unido también el padre de los dos primeros, Ortega Cano, que aunque en su línea de discreción, no duda en mojarse cuando considera. Esta ruptura familiar viene de años atrás, pero en un primer momento el diestro sentía una gran tristeza por este distanciamiento.

Pero la tristeza ha pasado a ser indiferencia. En una entrevista en el programa 'Viva La Vida', meses atrás, Ortega Cano ya reconoció el poco afecto que siente por Rocío: “Ya no quiero a Rocío Carrasco. Tampoco la odio pero no existe ese cariño ni la relación que hubo en sus tiempos”, recordando con nostalgia cuando en un tiempo pasado era todo mejor.

Para Rocío Jurado su familiia siempre fue lo primero Archivo

Precisamente, recordando estos buenos momentos también aseguró que “Me gustaría poder tener una relación acorde a la familia que hemos sido. He vivido cosas muy importantes con ella y todo esto ha desaparecido, es una pena…”. Además, quiso dejar muy claro que este distanciamiento no venía por parte del grupo numerosos sino por el de Rocío Carrasco única y exclusivamente.

''El acercamiento lo ha habido. Por mi parte y la de Gloria y Amador Mohedano, pero ella no quiere saber nada de esta familia, esa es la pura realidad'', contó Ortega reiterando que el distanciamiento viene sólo por parte de la hija de Rocío Jurado. A pesar de estas duras y tristes palabras el maestro dejó claro que: ''No tengo nada en contra de ella. Le deseo lo mejor''. Sin embargo, meses después las cosas siguen igual o peor que entonces.

