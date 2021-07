Rocío Carrasco habla alto y claro sobre el apoyo de Irene Montero a su causa: "Un poco sí"

Rocío Carrasco vuelve a Telecinco, pero, esta vez, como trabajadora. El pasado lunes, 'Sálvame' anunció que la hija de Rocío Jurado pasaría a formar parte del equipo del programa. Esta noticia fue muy llamativa y los colaboradores se quedaron totalmente descolocados al conocer quien sería su nueva compañera.

"¡Rocío Carrasco vuelve a Telecinco y ficha por 'Sálvame'!", exclamaba Jorge Javier Vázquez muy sorprendido, dejando claro que él también se acababa de enterar de la noticia en pleno directo. "Y es ella misma la que nos va a contar todo sobre su esperadísima incorporación", aseguraba el presentador, dejando sin palabras a todos sus compañeros.

"La mujer de rosa fucsia hace balance del vuelco que ha dado su vida tras contar el infierno vivido por culpa de su exmarido y cómo han sido estas últimas semanas desde su entrevista en 'Rocío, contar toda la verdad para seguir viva'. Sobre todo, nos va a hablar de las razones de su decisión para unirse a nuestro cortijo y cuál será su misión en nuestra casa de locos", anunciaba el comunicador.

Y así ha sido. Este miércoles, Carrasco ha debutado en el plató de Telecinco para comunicar cuál será su papel dentro del espacio. A lo largo de la tarde, la protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha ido pasando por varios los platós de los estudios de Mediaset y por todas las sillas para despistar a los espectadores y a la audiencia sobre cuál es su nuevo trabajo.









Sus compañeros se mostraron muy confusos y barajaron varias posibilidades, desde que fuese una nueva colaboradora hasta que ocupase el puesto de presentadora o protagonizará una nueva sección. "Estoy contenta por tener ganas de venir. Hacía mucho tiempo que no tenía ganas", decía Carrasco nada más llegar. "He sentido muchas emociones cuando he entrado al plató de Sálvame", reconocía.

Finalmente, Carrasco ha desvelado que ha sido fichada por 'Sálvame' para ser la nueva defensora de la audiencia. Es por esto por lo que la colaboradora se dedicará a atender las quejas de los espectadores y los testimonios de personas que han pasado una situación similar a la que ella vivió con su anterior matrimonio en un espacio llamado 'Hable con ella'.

No obstante, antes de hacer pública su función en Telecinco, Jorge Javier hizo una breve entrevista a su nueva compañera. En primer lugar, el presentador quiso saber cómo había cambiado su vida desde la emisión de la docuserie. "He estado cogiendo conciencia de todo lo que ha sucedido. Voy con paso firme, asimilando cosas", contestó Carrasco.









"Me da igual el partido"

"Doy las gracias desde aquí a todas las personas que me han mandado una flor, una carta, unas láminas, muñecas... Me han mandado unas cartas más bonitas. Eso es lo que en cierta forma me ha hecho darme cuenta de que lo que yo estaba contando le pasaba a más gente", agregó.

A raíz de esto, el conductor del espacio le preguntó sobre cómo afrontó tantas reacciones por parte de la clase política y si tuvo miedo. "Un poco sí, en un principio, me vino de sopetón. A mí no me ha gustado nunca pronunciarme, es lo que me han inculcado. Pero lo han hecho con respeto", reconocía la colaboradora.

"No me he sentido utilizada por la clase política, al revés. Me he sentido apoyada, indistintamente del partido, la bandera o el color. Para nada. Me he sentido apoyada, me da igual el partido. Hablo como ser humano. He sentido que los seres humanos que están detrás de la política me han dado apoyo. Al final, eso es de agradecer", dijo entonces Carrasco, haciendo referencia a todos los mensajes de apoyo que recibió por parte de políticos como Mónica García, Irene Montero, Iñigo Errejón, Adriana Lastra o Rocío Monasterio.

Rocío Carrasco será la nueva ‘Defensora de la audiencia’ en su sección ‘HABLE CON ELLA’ #MiercolesDeRocio#yoveosalvamepic.twitter.com/KGtvMeWH5S — GOSSIP Boy ???? (@JuanjoElCotilla) July 7, 2021