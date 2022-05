Roberto Leal da un toque de atención a Los Morancos por no cumplir las normas de Pasapalabra: "Parece mentira"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Marian. El mes pasado, el concurso de Antena 3 tuvo que hacer frente a una dura pérdida. Jaime fue derrotado en la Silla Azul tras cometer dos fallos, por lo que tuvo decir adiós a 'Pasapalabra' tras 102 programas luchando por el bote. Tras cometer el segundo fallo, su rival Elías, no se lo podía creer, el público rompía en aplausos y Roberto Leal cogía aire para despedir al concursante, siendo este un momento muy duro para el programa. De esta manera, llegó a su final el primer duelo centenario de esta nueva etapa de 'Pasapalabra' en Antena 3.

Desde entonces, Elías comenzó al pie del cañón y se presentó como un rival fuerte para Orestes. No obstante, la semana pasada, Fer llegó y logró derrotar a Elías en la Silla Azul y Marian se hizo con la victoria y se convirtió en la nueva rival de Orestes. La nueva concursante ya ha empezado a mostrar su gran habilidad para resolver palabras, poniéndoselo difícil a Orestes desde su primer programa. A pesar de ello, el veterano concursante sigue teniendo ventaja frente a sus contrincantes y destacando en 'La Pista Musical'.

Sin embargo, esta vez han sido Los Morancos quienes han acaparado la atención de la prueba musical. Esto sucedió cuando César Cadaval, en el equipo azul, y su hermano Jorge, en el equipo naranja, se enfrentaban para descubrir de qué canción se trataba. A los pocos segundos de comenzar la primera pista, la que consiste en las primeras notas del tema que deben adivinar, Jorge dio al pulsador ante que su hermano.









"Esto no vale, me voy. Ya no concurso más"



A pesar de ello, el presentador aseguró que la jugada no había sido válida al pulsar antes de tiempo, por lo que sus prisas se convirtieron en un rebote para César. "Me dicen que te has adelantado, rebote a César", decía el presentador. No obstante, no aprovechó la oportunidad y falló al responder 'Volveré'. Ante esto, Jorge exigió que le devolvieran su turno para responder, pero Leal lo rechazó.

"¡No, no vale! Venga, rebote", pedía Jorge. "No, rebote no se puede, porque te has adelantado", señalaba el conductor del espacio de Antena 3, haciendo referencia a que había perdido su turno. Esto enfadó al concursante, quien no parecía entender esta norma: "Pero, ¿rebote por qué no?". "Porque te has adelantado. Parece mentira, Jorge. Que has venido ya tres veces a ‘Pasapalabra'", insistía el también presentador de 'El Desafío'.

"Esto no vale, me voy. Ya no concurso más", se quejaba el cantante. No obstante, la prueba continuó y se dio paso a la siguiente pista, en la que Leal daba un sinónimo del título correcto de la canción: "Aguantaré". Esta vez, Jorge dio al pulsador cuando lo indicó Roberto Leal y no antes, por lo que ya pudo dar la respuesta correcta: "Resistiré".

Finalmente, el equipo naranja se llevó los puntos gracias al cantante y todos los celebraron bailando al ritmo del mítico tema del Dúo Dinámico. "Yo tengo que decir que esta canción fue muy escuchada durante toda la pandemia y yo acabé de ella ‘hasta aquí’. Le cogí un poco de manía. Hay otra cosa que tengo que decir y es que me entraba una cosa con otra canción del Dúo Dinámico, la de ‘ya se fue el verano’. ¡Con lo que me gusta a mí el verano!", sentenciaba Jorge Cadaval.