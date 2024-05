La desesperación de un pueblo de Castellón por la sequía: "Habrá que cambiarlo de lugar"

Las tormentas de ayer dejaron hasta 28 l/m2 y aunque todo lo que llueva va a ser positivo por la pertinaz sequía que estamos atravesando lo cierto es que es más que insuficiente e incluso estas últimas lluvias han hecho que la desesperación se incremente. Y es que hay un municipio, Ares del Maestrat, que lleva desde noviembre recurriendo a cubas de agua para abastecer el consumo humano de sus 60 vecinos que viven a diario en la población y que los fines de semana se incrementa a 140 y en verano se superarán los 400.

En invierno no ha nevado, desde noviembre solo se han recogido 80 l/m2 y nadie recuerda en la población una situación como la que están teniendo que vivir, según explica en COPE el alcalde de Ares, José Luis Marqués. "No ha pasado en la vida; hay gente mayor de más de 80 años que no lo han visto nunca: Con cubas, no ha nevado en invierno, no ha llovido, prácticamente no ha hecho invierno... una cosa rarísima. Esperemos que sea una cosa puntual y volvamos a la seminormalidad" aunque se muestra pesimista de cara a los próximos meses porque "confío poco en las lluvias que puedan caer de aquí al verano".

Tormentas

Este lunes conforme avanzaba la tarde y aparecían tormentas crecía la esperanza de que la lluvia aliviará un poco la sequía, pero la realidad fue bien distinta. Mientras los vecinos contemplaban las nubes negras, las precipitaciones llegaban al pueblo vecino, Benassal, donde vendrá bien, pero en Ares apenas caían 2 l/m2.

"Ayer llovió en Benassal que está a 12 kilómetros y cayeron 26 l/m2 y en la zona de nuestro pueblo, donde está el manantial y donde se ubican las balsas cayeron 2,6 l/m2", algo que reconoce el alcalde "es desesperante" e ironiza con que "yo no sé lo qué pasará en el pueblo, habrá que cambiarlo de lugar. Ya no sé lo que tendremos que hacer".

Meses difíciles

La esperanza se va perdiendo a medida que se acerca el verano y Ares no sabe cómo afrontará los meses estivales, aunque ve resignado que tendrá que recurrir a varias cubas de agua diarias. Por ahora ya lleva contratadas 300 en medio año que van destinadas al consumo humano: Para cocinar, ducharse, asearse... y la única solución es que llueva de forma continuada más de 20 l/m2 de forma diaria.

"Para que el acuífero volviera a salir tendría que estar lloviendo tres semanas como mínimo. El acuífero está bajo mínimos desde antes de noviembre", lamenta.

Y es que desde octubre y hasta la primera semana de mayo son 81 l/m2 los que se han registrado en Ares del Maestrat. Por tanto, en los últimos meses ha lloviado prácticamente lo mismo que en solo un mes, septiembre de 2023, cuando se recogieron 78 l/m2 y en estos meses los valores normales deberían haber superado los 300 l/m2.