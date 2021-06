Roberto Leal saca a la luz el problema que tiene en 'Pasapalabra': "Cada vez más"

'Pasapalabra' vive uno de sus mejores momentos, ya que ha conseguido reinar en las tardes de nuestra parrilla televisiva. El concurso presentado por Roberto Leal ha cerrado el pasado mes de mayo con un gran dato de audiencia, que hace que mantenga mucha distancia con todos sus competidores.

El buen estado de salud del que goza el programa se debe, en cierta parte, en la gran pugna que mantienen Pablo Díaz y Javier Dávila. La tensión y la rivalidad se hace notar en los dos roscos cada vez que estos dos concursantes se enfrentan, ya que sus conocimientos ponen al límite al programa, quedándose muchas veces a pocas respuestas de conseguir el bote final o quedando en empate para volverse a ver las caras en la próxima edición.

La gran pugna entre Pablo Díaz y Javier Dávila

Esta prueba final entre Díaz y Dávila ha sido utilizada en más de una ocasión por el programa como gancho para atraer a la audiencia, incluso ha generado cierto enfado en algunas ocasiones porque han dado entender que se produciría la entrega del bote final que sigue aumentando programa tras programa.

Hace pocas jornadas, el programa celebraba su primer año de emisión en Antena 3 y contó con los testimonios de algunos de sus concursantes más importantes que han pasado por el plató de Atresmedia en los últimos meses. En este caso, llamó la atención el testimonio de Luis de Lama, que recordó con mucho cariño su experiencia, recordó sus primeros 'choques' con Pablo Díaz y también quiso mandar un mensaje de cariño al presentador andaluz, Roberto Leal.









Ahora, tanto Roberto Leal como Pablo Díaz han querido grabar un vídeo para mandar un mensaje de cariño a Javier Dávila, que hace unos días cumplía 50 programas. En este vídeo, publicado en la página web del programa, Dávila ha querido reconocer el papel que su compañero y contrincante tiene en el programa, explicando que la primera vez que le vio, le reconoció y sabía que venían grandes programas por delante.

El mensaje de Roberto Leal a los concursantes de 'Pasapalabra'

También, Roberto Leal se ha sumado al guiño a Javier Dávila, y ha explicado que la calidad de la prueba final ha aumentado debido a que se trata de dos concursantes muy experimentados. En este sentido, Roberto Leal también ha querido pedir un favor a los dos concursantes, y es que alguno de ellos consiga llevarse el rosco final, ya que cada vez que aumenta la tensión, o están cerca de llevárselo, tiene un pequeño problema que por ahora ha conseguido solventar de forma maravillosa: "No tengo favorito, pero lo que quiero es que os lo llevéis ya, porque la tensión va subiendo, yo me voy poniendo nervioso y cada vez hablo más rápido y va a llegar un momento en el que no se me va a entender. Por lo que quiero es dar el bote y, sobre todo, poder abrazaros".