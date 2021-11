Roberto Leal revela los detalles de su dieta ideal para perder los kilos de más

Roberto Leal es uno los presentadores que más éxito cosechan ahora mismo, tanto a nivel profesional como personal. Es el encargado de conducir 'Pasapalabra', el concurso de más éxito de Antena 3, que logra a diario unos muy buenos datos de audiencia y cuenta con la fidelidad de los espectadores. Además, a nivel personal, tiene dos hijos junto a su mujer, Sara Rubio, y un perro, que es uno más de la familia.





El presentador comenzó su amplia trayectoria profesional hace bastantes años pero es muy recordado por varios programas concretos. Uno de ellos es 'España directo', donde contaba la actualidad a diario en las tardes de La 1. Por otro lado está 'Operación Triunfo', el concurso que sacó su mejor versión y en el cual pudo demostrar su valía como presentador de reality y de concurso, al mismo tiempo. Una etapa que recuerda con mucho cariño y que le abrió las puertas de otros proyectos, como el que desarrolla en la actualidad, 'Pasapalabra'.

Leal es uno de los rostros que se han convertido en portada de la revista 'Men's Health', todo un reto que aprovechó para cambiar algunos aspectos claves en su dieta, perder algo de peso, ganar masa muscular y conseguir nuevos objetivos en cuanto a rutina y alimentación se refiere.

Los cambios en la rutina alimentaria de Roberto Leal con los que logró perder unos kilos de más

El presentador confesaba que estuvo dos meses con una dieta específica para lograr el reto y asegura que bajó casi 5 kilos y notó "rápido" el cambio. "Me quedé sin grasa y cogí un poco de músculo", destacaba apuntando al buen resultado de las fotografías que salieron en la revista, que fueron "muy importantes" para él.













En cuanto a sus cambios de hábitos, Roberto revela varios ejemplos que antes consideraba saludables y que descubrió que no lo eran tanto. Se refiere al zumo de naranja exprimido, "que contiene muchísimo azúcar", a frutas como los aguacates, con los que no hay que "excederse, ya que uno tiene 400 calorías" y a otros aspectos como la ensalada. "Si tú le pones a una ensalada frutos secos, vinagre de módena, queso... al final eso tiene más calorías que el filete que te comes después", aseguraba.

"Aprendí a que todas mis comidas debían contener proteínas, hidratos y grasas buenas, mucho pescado a la plancha, carne roja una vez a la semana, aceite sin excederse", puntualiza, respecto a los notables cambios que introdujo en su dieta.

En cuanto al entrenamiento, los meses de preparación para la portada fueron realmente intensos, y tras conseguir el reto, el presentador confesaba no seguir entrenado "con esa intensidad", pero sí "ejercitarse para mantenerse bien, por un tema de salud también". "Voy unos cuatro días al gimnasio, mientras que en el reto iba seis. Me doy algún capricho, pero sí que como bastante limpio. Me siento mejor y ya se sabe, somos lo que comemos", recalcaba.