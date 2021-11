Roberto Leal da un truco a un concursante de 'Pasapalabra' para invertir su tiempo en el Rosco

Este miércoles, un concursante de 'Pasapalabra' se ha llevado toda la atención de los espectadores por lo que hizo en el programa. Orestes, que es conocido por la audiencia del formato, ha vuelto al programa para alcanzar el ansiado bote. Su rival, Jaime, decidió plantarse con tres palabras sin responder en el Rosco. Mientras, Orestes indicó que no iba a responder a ninguna de las tres preguntas que le quedaban pese a los 39 segundos que tenía por delante. Sabía que debía permanecer en silencio, aunque quiso afrontarlo de un modo diferente para hacer sonreír a la audiencia.

"¿Qué puedo hacer para rellenar el tiempo televisivo que sea un poco gracioso?", preguntaba causando las risas de los que se encontraban en plató. Inmediatamente después, Roberto Leal le argumentó que no podía hacer nada ya que ese tiempo le pertenece. "Respira, haz mindfundless que se lleva ahora mucho, y eso que te llevas". Entre las opciones, el presentador de 'Pasapalabra' le comentó que también podía enseñar la camiseta o hacer lo que quisiera y eso hizo. Orestes, con el humor que le caracteriza, empezó a saludar a la audiencia. A lanzar besos y a realizar todo tipo de gestos que se le ocurrieron en el momento.









El concursante, además, volvía a tirar de una táctica bastante utilizada por los que tratan de resolver el Rosco. Consiste en responder muy rápido a las preguntas y agotar el tiempo restante para dejar al contrincante concursando solo. Cada vez que se produce este escenario, el rival se queda sin tiempo para pensar las respuestas, pues Leal únicamente detiene la prueba si se comete algún fallo en una de las respuestas.









En este caso, Orestes ha querido 'tirar' también de humor y hacer partícipe a Roberto Leal. Algo que francamente también le gusta ya que suelta algún que otro chascarrillo en directo siempre que puede.

Así se desesperó Orestes en 'Pasapalabra' por el Rosco y Roberto Leal le cortó : "Estoy jugando más mal…"

Hace escasos días, Orestes volvió a protagonizar otro instante para el recuerdo en 'Pasapalabra'. Tras superar la primera vuelta el Rosco, Orestes tenía ventaja frente a su rival, dado que había acertado más palabras y contaba con más segundos. "Orestes, tienes 20 aciertos, uno más que Jaime, 57 segundos y, también como él, sin fallos", informaba Roberto Leal a los concursantes tras terminar la primera vuelta. "Jaime ha terminado con 19 aciertos, sin fallos y 41 segundos", señalaba el presentador.

Orestes comenzó a cometer varios fallos que le llevaron a volver a enfrentarse a la Silla Azul y a darle la victoria a Jaime. "Con la I. Tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás o sin sujetarse a normas más generales", leía Leal. "Independentismo", soltaba Orestes, lo que resultó ser un fallo.

El concursante ya daba por perdido el programa, por lo que no dudó en arriesgarse en las palabras restantes, las que también falló. "Es que he jugado más mal...", decía Orestes, desesperado por su resultado.