Risto Mejide frena 'Got Talent' y abandona el plató en plena actuación musical: "Hasta aquí hemos llegado"

En los últimos días, el presentador Risto Mejide se ha visto envuelto en varios enfrentamientos públicos en los distintos programas de televisión en los que participa. Mejide hacía un alegado desde su programa 'Todo es mentira', mostrándose a favor de la vacunación y asegurando que cree tanto en ella que no está dispuesta a aceptar nuevas restricciones para aquellos, que como él, estén vacunados.

Un día más tarde, Unidas Podemos dedicaba un tuit al presentador de 'Todo es mentira' tras la entrevista en Cuatro al portavoz de los morados con motivo de la nueva ley de Seguridad Ciudadana que prepara el gobierno de coalición. Desde la formación política acusaban a Risto de falta de educación y respeto por varios hechos ocurridos durante la entrevista y el presentador no dudaba en contestar en directo a Podemos.

Mejide recordaba que habían dado voz al integrante de la formación morada durante un buen rato y lanzaba un mensaje al partido asegurando que la educación y el respeto es lo primero pero mostrando sus discrepancias en cuanto a la consideración de dichos términos.

"Si educación es interrumpir a alguien porque se está excediendo en su tiempo, que es mi trabajo. Si falta de educación es decir lo que uno piensa, por ejemplo que no ha sido un placer estar con usted pues yo tengo ese defecto, no debería decir la verdad muchas veces", aseguraba y añadía que el entrevistado "entró desde el principio faltándole al respeto a este programa, soltando cosas que no eran rigurosamente ciertas, por no decir que eran mentira", eran las rotundas y tajantes palabras lanzadas por el presentador desde el plató de 'Todo es mentira'.





Risto Mejide abadona el plató de 'Got Talent' en plena actuación

Un días más tarde, en plena semifinal de 'Got Talent', arrancaba la actuación de Gonzo, un artista que destaca por su talento para tocar la pandereta. Pocos segundos después del inicio de la actuación, Risto Mejide pulsaba su botón rojo para mostrar su desacuerdo con la actuación. Lo sorprendente era que el miembro del jurado se levantaba de su asiento y activaba los pulsadores de sus dos compañeros, obligando a detener la actuación.





En ese momento, el público pedía otra y el presentador, Santi Millán, advertía a Risto de que no puede tocar el pulsador de los demás. Mejide no cambiaba de opinión, y de pie al lado de su silla decía: "Hasta aquí hemos llegado, tampoco se puede traer a este señor a una semifinal". Tras esto, Millán pedía cancelar los botones rojos y retomar la actuación, hecho ante el cual Risto aseguraba que no iba a ser "cómplice" de eso, pedía a sus compañeros que le avisaran cuando termine la actuación y se marchaba del plató, dejando a los presentes con la boca abierta.