Roberto Leal, obligado a aclarar lo sucedido para frenar las críticas de "tongo" contra 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media, logrando dejar en la sombra a 'Sálvame'. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se ha convertido en el concursante estrella del momento, dado que es el que más tiempo lleva enfrentándose al Rosco tras la victoria de Sofía. Sin embargo, gran parte de la audiencia asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo está poniendo.

Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido del concurso, de su etapa en Telecinco, y se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco. Por este motivo, los empates se han convertido en algo habitual, aunque la llegada de Jaime ha provocado que Orestes llegue a estar en la cuerda floja y ocupe la Silla Azul en varias ocasiones.

Sin embargo, el pasado viernes, Orestes se hizo con la victoria. Cuando quedaban unos escasos segundos para dar por finalizado el Rosco, al concursante solo le quedaban tres definiciones para llevarse el bote. El joven cogió carrerilla al acertar la ‘V’. “Una mesa larga y estrecha”, leía Roberto Leal. “Violía”, acertaba Orestes. De esta manera, el participante terminaba la prueba con 23 aciertos y ningún error, colocándose por encima de su rival, Jaime, quien cometió dos fallos.









"Esto pasa en 'Pasapalabra'"

Una vez anunciada la victoria de Orestes, el presentador hizo un inciso para aclarar por qué había dado por válida la ‘V’ del ganador del programa. Esto se debe a que, en varias ocasiones, el concurso ha sido acusado de “tongo” por, supuestamente, poner unas preguntas más fáciles a Orestes. "Cómo huele...", "Siempre demasiado fáciles para Orestes", "Buena táctica", "A Orestes se las ponen en bandeja. Se nota mucho que a Orestes se lo ponen mucho más fácil", se quejaban los espectadores.

Incluso el propio concursante se vio obligado a responder entonces, desde sus redes sociales: "No hago más que leer auténticas sandeces. Roscos ambos de cuatro cerrojos y varias de nivel correoso, de los más complicados que ha habido nunca. Que se saquen dos de ellos en primera vuelta no resta dificultad. Por favor, basta de insulto gratuito y mediocridad… Repito lo que ya he dicho otras tantas veces: responder más rápido un rosco solo hace que desde casa PAREZCA más fácil. El hecho de pasar más o menos no es porque la dificultad intrínseca del rosco sea superior respecto al del otro, sino por cómo de cara se dé de primeras".

Es por esto por lo que Leal quiso aclarar lo sucedido para frenar cualquier tipo de crítica contra el concurso por ello: “Has dicho ‘violia’ pero es ‘violía’. Esto pasa en ‘Pasapalabra’. Cuando la tilde no cambia el significado de la palabra, es decir ‘violia’ no significa otra palabra, no tiene significado por sí misma, efectivamente la damos por correcta”. “Aunque también teníamos ‘violín’ como primera acepción. También hubiese servido. ¡Un aplauso para Orestes!”, zanjaba el conductor del espacio de Antena 3, asegurando que ambas respuestas eran válidas.