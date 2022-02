Roberto Leal mete la pata por lo que le hace a Jaime en 'Pasapalabra': "No te lo voy a tener en cuenta"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media, logrando dejar en la sombra a 'Sálvame'. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se ha convertido en el concursante estrella del momento, dado que es el que más tiempo lleva enfrentándose al Rosco tras la victoria de Sofía. Sin embargo, gran parte de la audiencia asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo está poniendo a Orestes.

Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido del concurso, de su etapa en Telecinco, y se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco. Por este motivo, los empates se han convertido en algo habitual, aunque la llegada de Jaime ha provocado que Orestes llegue a estar en la cuerda floja.









"Son las cosas del directo"

Es por esto por lo que, este jueves, Orestes tuvo que enfrentarse a la Silla Azul y, tras hacerse con la victoria, formó equipo junto a Arkano y Cosima Ramírez. Como cada tarde, Roberto Leal comenzó presentado a los concursantes y, después de hablar con los miembros del equipo azul, dio la palabra al equipo naranja liderado por Jaime y compuesto por Ángeles Martín e Iñaki Miramón. No obstante, el presentador se despistó y se saltó al concursante.

"¿Sabes qué me ha pasado antes? Que como estoy con los nervios y la ilusión... Que me he saltado a mmi Jaime de mi vida y no le he dicho nada...", reconocía el conductor del espacio de Antena 3. "Estas cosas pasan ¿Vale? Son las cosas del directo, pero ahora le voy a dar su sitio de verdad, como hay que dárselo", reculaba Leal antes de dar paso a Jaime entre aplausos: "¡Jaime, bienvenido!".

"¿Sabes por qué? Es que he terminado con Iñaki y como me ha embelesado con sus palabras y estábamos con la broma, por lo que ya habías hablado, de que ibas a bailar... Pues yo daba ya por hecho que habíamos hablado", se justificaba el comunicador. "No te lo iba a tener en cuenta. A lo mejor en un descanso te decía algo, pero no, no", reaccionaba Jaime. "Pero es importante porque quiero recordarte que llevas 69 programas y 47.400 euros", declaraba el presentador.