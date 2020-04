Las elegantes palabras de Roberto Leal para despedirse de TVE tras fichar por 'Pasapalabra'

Era un secreto a voces en los dos últimos meses. Desde que se supiera que Antena 3 había empezado a trabajar en una nueva versión de 'Pasapalabra', Roberto Leal se convirtió en el principal candidato en el puesto. Varios meses después y con una crisis por el coronavirus que lo ha parado todo, se ha hecho oficial el fichaje de Leal por el grupo Atresmedia.

Lo ha hecho después de que la edición actual de 'Operación Triunfo' se viera interrumpida por seguridad con el COVID-19. Tras varios meses de negociaciones, Roberto Leal ya tiene un contrato de cadena con Atresmedia, algo que en los últimos años no pasaba en RTVE, ya que Leal con quien tenía contrato era con Gestmusic, la productora del talent musical que se emite en la televisión pública.

Leal vuelve al grupo de comunicación 6 años después, tras presentar 'España Directo', 'Vaya crack' y 'Operación Triunfo' en TVE. Ahora vuelve a la que fuese su casa, y puede que tras 'Pasapalabra' el presentador tenga algún otro proyecto como ya se adelantó que sería el presentador también del nuevo formato en el que estaba trabajando la productora de Pablo Motos. Ahora habrá que esperar como evolucionan las cosas para conocer más de ese proyecto.

Con la R: nombre de nuestro nuevo presentador de #Pasapalabra



¡Bienvenido a casa, @RobertoLealG! pic.twitter.com/yIHeXjnHwy — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) April 14, 2020

Las emotivas palabras de Roberto Leal tras hacerse oficial su fichaje por 'Pasapalabra'

Tras hacerse oficial este fichaje, Roberto ha querido utilizar las redes sociales para contar sus impresiones y también para dedicar unas bonitas palabras a sus compañeros de trabajo durante estos últimos años. Además, ha aclarado que supone para la edición de 'Operación Triunfo', que se encuentra en estos momentos interrumpida.

"Hoy arranco una nueva etapa en Antena 3. Un proyecto precioso como Pasapalabra y al que le vamos a poner todo el cariño y respeto del mundo. Gracias por la confianza y por la apuesta. Me siento muy afortunado. Vuelvo a un lugar donde fui muy feliz y en el que dejé a grandes compañeros a los que hoy me he quedado con ganas de abrazar por razones obvias . Afronto este nuevo reto con muchas ganas de seguir aprendiendo, junto a un equipazo al que ya he tenido la suerte de conocer. ¡Vamos al lío!", escribía completamente ilusionado como se puede ver a través de sus palabras.

dejé a grandes compañeros a los que hoy me he quedado con ganas de abrazar por razones obvias ��. Afronto este nuevo reto con muchas ganas de seguir aprendiendo, junto a un equipazo al que ya he tenido la suerte de conocer. ¡Vamos al lío! — Roberto Leal (@RobertoLealG) April 14, 2020

Sobre todo lo vivido en el ente público y sobre 'Operación Triunfo', el presentador andaluz ha querido añadir que: "Y por supuesto, gracias a RTVE. Han sido 6 años increíbles llenos de oportunidades. Siempre os estaré agradecido por todo lo que me habéis dado. Y cómo no, gracias a Gestmusic y a toda la familia de OT. Un máster profesional y de vida, durante 3 años. Sí, cuando todo esto pase y vuelva OT2020, yo también lo haré. Volveremos para acabar esta edición como los chicos y chicas se merecen. ¡¡Nos vemos muy pronto en Pasapalabra!! ¡Qué ilusión!", desvelaba afirmando que volverá a presentar 'Operación Triunfo' a pesar de estar en 'Pasapalabra' para cumplir su compromiso con la edición actual.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Roberto Leal, de "Operación Triunfo" a "Pasapalabra"

Roberto Leal, más cerca que nunca de 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' podría haber encontrado a un presentador muy 'leal'