Sofía Suescun se derrumba tras las demoledoras palabras de Kiko Jiménez a Estela Grande en 'GH VIP'

Sofía Suescun, la ganadora de 'Supervivientes 2018', se ha quedado helada en el plató de 'GH VIP 7' al escuchar un desafortunado comentario de su supuesto novio, Kiko Jiménez, en una conversación con la esposa de Diego Matamoros, Estela Grande, en la casa de Guadalix de la Sierra.

Todo ha empezado cuando Kiko le ha dado algo de chocolate y le ha dicho: "Imagínate que si te comes esto tienes un deseo". "¡Qué pena que los deseos puedan ser los deseos!", se ha lamentado Estela. Ya en el sofá Grande ha abierto su corazón a Jiménez: "Cuando Diego y yo lo dejamos supe que había otra. Yo no rompería una relación por un tonteo de una noche. ¿Tú no? Si hubiera un escarzeo tonto y un beso pues no pasa nada". "¿Se lo perdonarías? Un beso significa mucho", ha señalado Kiko.

Y luego Kiko ha comenzado el juego de hablar de sus parejas para acabar hablar de ellos mismos: "¿Quieres que hablemos de cosas de fuera?". Ha sido entonces cuando ha confesado que piensa que su relación con Sofía no tiene futuro: "No conozco su día a día. Tiene amigas, pero que no se pueden considerar amigas. Cuando empezamos era el momento muy delicado. Me da la sensación de que se ha quedado en un amor de verano y creo que la relación está destinada del fracaso".

"Estos detalles me duelen más que un simple beso"

Desde ese momento Estela ha tratado de guardar las distancias y se ha levantado enseguida del sofá. "Te has quedado rallada, ¿no?", ha preguntado Jiménez, siguiéndola en todo momento. "Kiko sepárate un ratito, porque va a parecer que me estás cuidando demasiado", ha comentado Grande, que finalmente ha decidido dormir en el búnker, separado de Jiménez para evitar conflictos.

Sofía Suescun ha confesado en el plató que se siente consternada: "Estos detalles me duelen más que un simple beso. Se ha dirigido a nuestra relación como un amor de verano y que no sabe que hago en mi día a día". "¿Tú sentías que era un amor como de transición?", ha incidido Jorge Javier Vázquez. "Lo que sentía era potentísimo, pero todos los sentimientos buenos se han convertido en malos por completo. Lo teníamos tan claro, porque nos sentíamos tan…", ha asegurado Suescun en el plató del 'reality show' estrella de Telecinco.