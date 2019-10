La inesperada revelación de Kiko Jiménez ante Sofía Suescun en 'GH VIP' de la que nadie se ha dado cuenta

Sofía Suescun y su 'chico', Kiko Jiménez, han podido hablar sobre el tonteo que ha tenido el concursante con la esposa de Diego Matamoros, Estela Grande, en la casa de Guadalix de la Sierra. La ganadora de 'Supervivientes 2019' ha sufrido bastante al ver como su pareja empezaba a sentir algo por la modelo e 'influencer' en 'GH VIP 7', y viceversa. Suescun ya ha podido decirle lo que pensaba: "Estás jugando a dos bandas. En el momento en el que hay una atracción deja de ser una amiga".

Kiko lo ha negado todo y ha echado la culpa a la supuesta manipulación de los editores de los vídeos que se muestran en las galas, los debates y los avances: "Ya sabes que en la tele todo se tergiversa. Yo te consideraba la mujer de mi vida. Aquí hay una cámara 24 horas y has podido ver todo".

"Has sobrepasado la línea del respeto"

Pero Sofía ha sido tajante en su discurso: "He estado defendiéndote desde el minuto uno. Si la relación está destinada al fracaso es por tus numerosas faltas de respeto. Yo nunca te he faltado del respeto. ¿Te parece poco meterte en la cama, darte masajitos y tener episodios de celos? Los celos que hemos tenido tú y yo los tienes con ella. Ha habido unas miradas de complicidad que son mucho más que un beso. No quiero que me vacilen en la cara. Te veía en el '24 horas'. Has sobrepasado la línea del respeto".

Ha sido entonces cuando Kiko ha sacado a relucir el comodín de la amistad: "No he sobrepasado ninguna línea. Somos amigos". "Si yo ya sabía que me lo ibas a justificar así", ha comentado Sofía Suescun.

Tras ver el vídeo del tonteo entre Jiménez y Grande, el propio Kiko ha podido comprender por lo que ha pasado su 'novia': "Yo lo tenía muy claro. Sabía que cuando afrontara esta aventura iban a haber cadáveres por el camino. No le he faltado el respeto a nadie. La entiendo viendo el vídeo". "¿Si yo estuviera así con un chico cómo te lo tomarías tú?", ha preguntado Suescun. "Pues muy mal. Yo lo que he vivido es una amistad. Viéndolo desde fuera es muy complicado", ha sentenciado el exconcursante del 'Gran Hermano' de famosos.

El siencio habla más que mil palabras

La gran revelación ha llegado cuando Jorge Javier Vázquez ha desvelado lo que Sofía le había contado: "Me ha dicho que miras a Estela de la misma manera que a ella". El silencio se ha hecho eco en el ambiente durante un buen rato y Kiko ha tardado en responder, lo que sugiere que se lo ha estado pensando, porque dudaba en si desvelar que siente algo por Estela y tirar por tierra su relación con Sofía o seguir desmintiéndolo hasta el final para salvar lo poco que queda entre la ganadora de 'GH 16' y él: "No es así. Nunca he sentido ni atracción. Siempre hablaba yo de Sofía y ella de su marido". "Sofía ha visto todo eso y ha visto esas miradas", ha señalado el presentador de 'GH VIP', 'Supervivientes' y 'Sábado deluxe'.

Algo que sí ha cambiado en ese encuentro es que Suescun ha cambiado totalmente de parecer. Antes decía: "No le importo. Para mí es novio de Estela". Y aseguraba a Jorge Javier que quería cortar su relación con Kiko: "Sí. Esos detalles de dirigirse a mí como un amor de verano y una relación condenada al fracaso hacen que todos los sentimientos buenos que tenía hacia él se han convertido en malos por completo. Me da asco esta situación. A este tío lo quiero lejos de mi vida. Me da asco y no quiero nada con este tío".

Al final de la charla ha reculado un poco, ya no ha hablado de separación e incluso le ha dado un abrazo después de que él se lo pidiera: "Soy muy blanda, pero quiero demostrar que me ha dolido. Las noche sin dormir y todas las mañanas sin tener hambre...", ha expresado Sofía, que se ha enternecido con las palabras de su 'pareja': "Te he echado muchísimo de menos. He estado pensando en ti". "No puedo ni mirarte", ha reconocido Suescun. "Dame un abrazo aunque sea", ha pedido Jiménez. Se han fundido en uno, Kiko le ha dado dos besos y ella, entre lágrimas, se ha echado para atrás.