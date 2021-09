Risto Mejide corta 'Todo es mentira' por lo que dice Susana Díaz de Sánchez: "Cuando veo esas imágenes..."

Hace unos días Risto Mejide anunciaba el fichaje de Susana Díaz como nueva colaboradora de 'Todo es mentira' y este lunes ha sido la primera vez que la política del PSOE ha asistido al plató del programa de Cuatro. Mejide le ha preguntado sobre su relación con Pedro Sánchez y Díaz no se ha mordido la lengua al responder al presentador.





"Se quedó a un paso de cambiar totalmente nuestra historia, porque hoy no estaría en Moncloa Pedro Sánchez". Con estas palabras anunciaba Risto Mejide el nuevo fichaje de la temporada, dejando a los colaboradores atónitos. Y apuntaba que esta es "la temporada más potente, yo creo que el programa más potente de la televisión ahora mismo en la televisión".

Susana Díaz habla sin tapujos de su relación con Pedro Sánchez

Este lunes, la política se ha sentado en el plató y ha hablado, sin tapujos, de los enfrentamientos vividos con Pedro Sánchez y la relación actual que mantiene con el presidente del Gobierno. Risto le preguntaba si se siente maltratada por su partido, a lo que Susana decía, "que va, para nada, yo soy del Partido Socialista más que el escudo, es mi segunda piel, llevo al partido dentro". Y contaba que llegó al partido "por rebeldía", ya que nadie de su familia había militado antes. "Sigo en política, es mi vocación, es mi vida", declaraba la senadora.

Susana Díaz se estrena en #TodoEsMentira20Shttps://t.co/pOnMXWpuHf — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) September 20, 2021





El programa le mostraba entonces las imágenes con Pedro Sánchez, del momento en el que ambos fueron candidatos a las primarias en el PSOE, que ella misma comentaba. "Cuando veo esas imágenes ya no siento ningún rencor, es una etapa que está superada. Desde el primer momento arrimo el hombro y ayudo a mi partido en lo que haga falta. Es verdad que ha habido muchos debates internos que han salido a través de la pantalla y ahí se ven de otra manera", decía con serenidad.

Aprovechaba la ocasión para pronunciarse sobre las primarias en el PSOE diciendo, "yo soy de las que creo que las primarias de un partido político, pero hacer un debate entre compañeros solo sirve para que se froten las manos la derecha y quien no te quiere. El debate fue duro y el momento muy difícil. Si lo ves desde fuera es duro, aquella etapa fue muy dura".

Mejide ha hecho hincapié en el momento en el que Díaz le dijo a Sánchez que mentía y ella ha explicado que "no quería hacer un debate en aquel momento para que los compañeros de partido no sufrieran". Ante la insistencia del presentador sobre su sinceridad en esas palabras a Sánchez, la senadora ha dicho con claridad, "yo es que tengo un defecto, que siempre digo lo que pienso y cuando lo sacas de contexto pues suena todavía más fuerte. Las cosas hay que contextualizarlas en el momento y en lo que estábamos viviendo. Pero luego desde el primer momento lo he ayudado y lo sigo haciendo en lo que haga falta".