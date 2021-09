Pepe Rodríguez no se corta y destapa el truco de Terelu para permanecer en MasterChef Celebrity: "Lo disimula"

El cocinero manchego Pepe Rodríguez ha concedido en las últimas horas una entrevista donde ha hablado con todo tipo de detalle sobre la nueva edición de 'MasterChef Celebrity', que comenzó el pasado lunes en TVE. En este sentido, el chef ha señalado estar muy contento con el elenco de famosos que ha compuesto el casting de esta edición. Pero se ha centrado sobre todo en la figura de uno de ellos, la periodista Terelu Campos. Durante varios minutos de su entrevista se ha dedicado a hablar de Terelu y su papel delante de los fogones, donde ha reconocido que ha demostrado mucha experiencia en esta edición.

En sus declaraciones, Pepe Rodríguez también ha señalado cómo ha sido la primera despedida producida el pasado lunes, que fue protagonizada por la cantante Tamara: "Ha sido dura, nadie se quiere ir el primero porque saben que lo recuerdan para mal. Pero alguien se tiene que ir, es parte del juego. Nos quedan otros allí que nos van a dar grandes momentos.

También ha querido valorar muy positivamente el elenco de famosos elegidos para esta edición: "Todos han trabajado con gran profesionalidad, sabiendo que tienen que hacer un programa de entretenimiento. Lo han dado todo. Siempre hay algunas situaciones en la que te quejas de la temporada. Han remado todos a favor y por eso estoy contentísimo con esta temporada porque es muy bestia".

En este sentido, una de las principales protagonistas de sus declaraciones ha sido Terelu Campos. La periodista le preguntaba a Pepe Rodríguez si la periodista ha sacado a relucir el carácter "déspota" que la caracteriza en algunas situaciones.

Pepe Rodríguez analiza el papel de Terelu Campos en 'Masterchef'

En esta dirección, el chef manchego ha señalado que no, y que su forma de actuar es muy diferente a la que pueda tener en otros espacios o ambientes televisivos, algo que puede ser muy positivo para ella y para su continuidad en el programa: "Lo ha disimulado, porque allí el que va de déspota o de sobrado se le cortan las alas. Ella, como sabe mucho de tele, ha ido con perfil bajo. Ha estado muy bien, es una profesional del medio, y luego es que cocina. Tiene mano y se ve que ha cocinado".

En cuanto a toda la actualidad relacionada con el paso de Bigote Arrocet por 'Secret Story', Rodríguez ha subrayado que no sigue el programa: "No los sigo, pero cada vez que cambio de canal me encuentro algo y me pregunto si es contra la hermana, contra la madre. Eso es la casa de los líos. Pero bueno, ella sabrá, porque lleva toda la vida en ello e incluso tendrá callo ante estas situaciones".

Javier Ramírez / Europa Press









"Veo poco la televisión. Este hombre que se meta dónde quiera. Yo no le puedo decir nada", ha concluido el jurado de 'MasterChef Celebrity' respecto a la participación de Bigote Arrocet en el reality de Telecinco.