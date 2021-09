Risto Mejide se sincera en 'Todo es verdad' y revela cómo suplantaron su identidad: "No tenía pensado decirlo"

Este martes, Risto Mejide ha vuelto a ponerse al frente de 'Todo es verdad' y ha dedicado parte de su contenido a la suplantación de identidad. Para ello, han contado con la intervención de Angélika, una "creadora de contenido de la cultura y el idioma ruso" a la que robaron sus fotografías para hacerse pasar por ella. La entrevistada ha aprovechado para contar su experiencia y denunciar en directo lo que ha sufrido.

La influencer ha explicado en el programa de Cuatro que había gente que se creaba cuentas en redes sociales con sus fotografías, con las que iniciaban conversaciones íntimas con otros usuarios. "Nunca he hecho contenido explícito, no es algo que haya ni voy a hacer... Tuve que decirles a mis seguidores que yo no hacía este tipo de cosas", declaraba la entrevistada.

A raíz de esto, el conductor del espacio se sintió identificado y decidió interrumpir la entrevista para sincerarse y contar que él sufrió un episodio similar al de Angélika. "Yo no tenía pensarlo decirlo, pero lo voy a compartir con los espectadores", decía entonces Mejide, dejando muy sorprendidos a sus compañeros y a la entrevistada.

"A mí me ha pasado esto que dices. No con temas subidos de tono, pero sí se abrieron una cuenta de Facebook con mi nombre... De hecho, colgaba las mismas fotos que yo para que todo fuera actualizado. De hecho, todavía debe seguir por ahí", confesaba el presentador de 'Todo es verdad'.









"Esa persona te puede meter en un problema"

"El que se hizo la cuenta hablaba por privado con la gente, empezaba a ligar con chicas. Esa persona te puede meter en un problema porque tu tienes tu vida, tienes tu pareja, estás tranquilo en casa y, de repente, te puede generar un pollo y un lio impresionante. Esto es bastante más común de lo que parece", agregaba.

A raíz de esto, los colaboradores analizaron las medidas y la seguridad que toman las autoridades cuando se dan este tipo de casos de suplantación de identidad en redes sociales. "El problema es que, a veces, estás atado de manos y pies porque si no usan esa cuenta que te han sustraído para hacer actos delictivos, no puedes hacer nada. Me refiero a nivel policía porque, indiscutiblemente, la plataforma la cierra", decía una tertuliana.

"Indiscutiblemente no porque la cierran y, luego, la vuelven a abrir al cabo de los días. La pueden volver a abrir al cabo de los días y con el mismo contenido, que es lo que me pasó. Realmente, la pueden seguir usando con total impunidad", remarcaba el comunicador, haciendo referencia a su propia experiencia.