Mediaset toma una contundente decisión que afecta de lleno a Risto Mejide y su programa 'Todo es verdad'

El programa de las noches de los martes de Cuatro, 'Todo es verdad', continúa dando que hablar, gracias a los programas que vienen realizado desde hace escasos meses, cuando los directivos de la cadena decidieron que tanto Risto Mejide, como Marta Flich, no solo presentarían 'Todo es mentira', sino también este nuevo espacio donde pudiesen analizar más a fondo ciertos temas de la actualidad, aunque esta semana Mediaset ha tomado una drástica decisión que afecta directamente al formato.

Risto Mejide y Marta Flich llevan unos meses en boca de todos por las múltiples situaciones que les han tocado pasar estas semanas, tanto por su vida personal como profesional. Ambos presentadores del programa padecieron el Covid-19, algo que obligó a que se tuviesen que mantener alejados del plató de Mediaset durante al menos 14 días.





Este hecho, de todas maneras, no evito que la popular presentadora pudiese continuar realizando el programa desde su casa, apareciendo en el estudio a través de una pantalla de plasma, desde la que incluso sopló las velas de su cumpleaños de una tarta, ayudada por el cómico gallego Miguel Lago.

No fue poco sonada, tampoco, la polémica que se vivió en el plató de 'Todo es mentira', la semana pasada cuando uno de sus contertulios, Javier Nart, dio su opinión acerca del acoso que vivió Gloria Santiago mientras realizaba el camino de Santiago. Debido a sus declaraciones el expolítico de Ciudadanos tuvo un fuerte desencuentro con Flich, que hizo que finalmente decidiese abandonar el programa.

"Yo hace unos años sufrí un atraco en Bruselas...", ha comenzado relatando el colaborador de 'Todo es Mentira', queriendo compararse con el caso de acoso que le había ocurrido a Gloria Santiago. La presentadora en ese momento comenzó a recriminarle que hiciese esa comparación. "Pero es que esto no es un atraco, a ti no te atracan por ser hombre. A nosotras sí nos acosan por ser mujeres. ¡Es que ya está bien! ¡Es que se crea un falso debate y una equidistancia que no es correcta! No, Javier, te equivocas. ¡No te lo voy a permitir!".

Justo en ese momento, el programa dio pase a la publicidad y fue a la vuelta del mismo cuando la audiencia pudo comprobar que Javier Nart ya no ocupaba su silla. "Respetamos su decisión, pero en este programa no vamos a permitir una equidistancia entre que te roben la cartera y que te asesinen por ser mujer", explicó la conductora del programa.

'Todo es verdad' en el aire

Lo cierto es que el programa de la tarde 'Todo es mentira', parece que les esté funcionando mejor a los presentadores que el de la noche de los martes, a juzgar por los niveles de audiencia que tiene uno y otro programa. De hecho, el programa 'Todo es verdad' ha sufrido un importante cambio de programación al ser desplazado esta semana por 'Macgyver', la nueva serie de Mediaset que va a ser estrenada este martes en la franja del programa de Risto Mejide.





La nueva serie del grupo italiano va a ser emitida en el canal de TDT, Factoría de Ficción, pero para que pueda coger un buen impulso inicial se emitirá primero en Cuatro, donde no podremos contar una semana más con 'Todo es Verdad'. Sin embargo, a pesar de las sospechas que han surgido respecto a su cancelación, podría deberse al descanso vacacional de los presentadores como anunciaron en su último programa.