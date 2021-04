Risto Mejide pide perdón tras meter la pata con Almeida en directo: "Me callo y a otra cosa"

El presentador de 'Todo es Mentira', Risto Mejide, se ha visto obligado a pedir perdón tras haberse referido de manera errónea a un comentario que ha hecho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuando estaba siendo entrevistada por una de las reporteras del programa.

Como viene siendo habitual en el presentador, ha utilizado su perfil oficial de Twitterpara dar este paso atrás, ya que para cuando se ha querido dar cuenta el programa ya había finalizado.





Madrid es una de las ciudades peor valoradas según la OCU

Todo ha comenzado cuando la reportera del programa ha acudido a cubrir un acto del PP en Madrid para preguntarle sobre el último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en el que se recogía la valoración que tenían los españoles sobre la calidad de vida de algunas de las principales capitales de nuestro país.

A diferencia de lo que señalan otros estudios, en este se señala que Madrid, de la cual Almeida es alcalde, es una de las peores situadas en la parte baja de la tabla, con una puntuación menor a la media, mientras que Vigo es la ciudad española mejor valorada.

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida . EFE/Javier López





En este sentido, Almeida ha querido matizar que él no conoce dicha encuesta, pero tampoco le produce intranquilidad ya que la capital, ha espetado, tiene algunos de los mejores hospitales a nivel nacional así como los mejores servicios de nuestro país.

El comentario de Risto Mejide sobre Almeida que después ha tenido que rectificar

Sin embargo, la reportera no se ha conformado con sacarle estas palabras al alcalde y ha querido hablar con él después, cuando ya no estuviesen los demás reporteros con ella. Cuando ya no había nadie, más que la reportera y el alcalde, rodeado de su equipo, ha aprovechado para preguntarle sobre una de las noticias de la semana: Almeida estuvo a punto de fichar por 'First Dates'.

Aunque el alcalde ha matizado realmente en qué se basó la propuesta, ha querido reconocer que durante estos últimos meses, bajo el mando a la alcaldía, ha tenido "cierto éxito" y no descarta del todo presentarse a alguno de los programas como 'First Dates', aunque diga que le han "castigado mucho el corazón".





Ha sido en este momento cuando, el alcalde ha dicho una frase que ha saltado la polémica. "Depende de con quién", ha respondido el edil sobre si finalmente se presentará a este concurso, y después la reportera le ha preguntado a ver cuál es su tipo de prototipo, para poder organizarlo más fácilmente.

"Como usted", le ha dicho el alcalde, algo que ha provocado una reacción por parte de su equipo, quien le ha rogado que no diga más palabras, ya que estas podían ser malinterpretadas así como en el programa, quien no daba crédito al comentario de Almeida. "Sí, ya, pero a mí esta respuesta me ha dejado bastante... no me ha gustado, fíjate si no me ha gustado, pero yo voy a recomendar que no vuelva a cubrir al alcalde", ha dicho el presentador del programa, Risto Mejide.









Lo he visto mal yo. Nada que decir. La reportera (excelente Natalia) mezcla como nadie humor y noticias y el alcalde responde en consecuencia. Rectifico, me callo y a otra cosa. https://t.co/xLclyKWDjT — Risto Mejide (@ristomejide) April 29, 2021





Sin embargo, horas más tarde de pronunciar más estas palabras, Mejide se ha dado cuenta de que todo se había desarrollado en un tono irónico y ha querido pedir perdón al alcalde. "Lo he visto mal yo. Nada que decir. La reportera (excelente Natalia) mezcla como nadie humor y noticias y el alcalde responde en consecuencia. Rectifico, me callo y a otra cosa", se ha disculpado.

También te puede interesar

El motivo por el que Risto Mejide ya no presenta 'Todo es Mentira'

Risto Mejide sale en defensa de Ana Rosa y manda un mensaje a Iglesias: "Ya no es democracia"