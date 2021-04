Sobera explica por qué Almeida renunció finalmente a participar en First Dates: "Liga más de lo que dice"

Carlos Sobera ha explicado el plan que hubo para que José Luis Martínez Almeida, concursara en First Dates y el motivo por el que al final el alcalde de Madrid se echara para atrás y decidiera no buscar pareja en el programa de Cuatro.

Carlos Sobera ha sido entrevistado por Diez Minutos, donde ha hecho repaso a los diferentes proyectos profesionales que afronta, en sus distintas facetas como productor, presentador y actor. Todo un currante que nunca desaprovecha una oportunidad de mostrar su talento y su esfuerzo diario.

El día que Sobera rechazó Gran Hermano

El presentador vizcaíno ha confesado que una de sus decisiones más comñicadas fue rechazar Gran Hermano cuando Mercedes Milá abandonó el concurso y finalmente lo acabó presentando Pepe Navarro. "Agradecí que tuvieran confianza en mí, lo que pasa es que estaba en un momento de crisis porque había tenido un gran éxito con ¿Quién quiere ser millonario? y me empeñé que tenía que dar un giro de 180 grados y volver a mi carrera de actor. Es por lo que decidí no sustituir a Mercedes".

Una decisión de la que no se arrepiente: "Nunca, porque tomas decisiones en función de lo que haces o piensas en cada momento. No era un niño, tenía casi 42 años. Tuve dudas, como es lógico. Mercedes había dejado el listón muy alto, y si aceptaba presentarlo, sabía que podía durar mucho tiempo ahí".

Martínez Almeida en First Dates

Sobera ha tenido tiempo también para repasar la actualidad política. El presentador ha asegurado que la democracia "no está en riesgo" y ha confesado a qué políticos le gustaría ver en First Dates: "Me encantaría que viniera Ayuso y le pondría con quien ella quisiera, pero tiene que ser alguien con mucha determinación, porque ella la tiene".

Sobre Pedro Sánchez, Sobera ha asegurado que debería tener una cita "consigo mismo, esa cita sería infalible". Otra de las parejas que al vasco le gustaría formar es una entre el líder de la oposición, Pablo Casado, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

Pero si hablamos de citas de personas que buscan pareja, a nadie se le escapa que el soltero de oro de la política española es el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez Almeida. Almeida ha hecho de su soltería parte de su carisma, y nada daría más reputación a First Dates que ayudar al alcalde de Madrid a encontrar novia. Como ha confesado Sobera, la posibilidad de que Almeida participara estuvo muy cerca: "Se lo propusieron, pero se echó para atrás. Y me dijo la presidenta que el alcalde liga más de lo que parece".