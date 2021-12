Risto Mejide frena 'Got Talent' tras una actuación que afecta de lleno a su mujer, Laura Escanes: "Has jugado"

'Got talent España' encara su recta final en Telecinco. Este viernes, el programa ha emitido su tercera semifinal, de las cuatro que tendrá esta séptima edición. Tras diez galas de audiciones, el programa está a solo una emisión de llegar a la Gran Final, en la que el ganador se alzará con el premio de 25.000 euros. En septiembre arrancaba esta nueva edición con Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide, que disfrutarán una vez más de los mejores concursantes de audiciones pero en esta ocasión será el público quien tenga la última palabra.

Durante las audiciones, los miembros del jurado han podido ver a más de 280 artistas, y solo aquellos que han tenido dos síes o un pase de oro han conseguido llegar a las semifinales. El público tiene un peso muy importante en esta fase, ya que vota por sus favoritos y los dos como más apoyo llegan a la final, junto con uno tercero elegido por los jueces.

Arguiñano enseña en 'La Sexta Noche' el postre con el que triunfarás esta Navidad: solo con dos ingredientes El cocinero ha visitado el programa de La Sexta y ha sorprendido a José Yélamo con una sencilla receta que cualquiera puede preparar en casa estas navidades Mabel VelascoMadrid 05 dic 2021 - 06:23

En la semifinal de este viernes, hay un artista que ha llamado la atención. Se presentaba reconociendo el nivel y asegurando ser humorista pero solo tener un chiste bueno, Jaime, que así se llama el artista, defiende una actuación basada en la música y el humor. El concursante contaba una historia al inicio de su actuación, que llamaba especialmente la atención de Risto Mejide.

"Estoy obsesionado con encontrar pareja y no hay forma. Este verano, en Mallorca, en la playa, estaba con la guitarra y se acercó una chica. Hubo feelling y química, pero de pronto le pregunté cuántos años tenía y me dijo que 23: '¿23 añitos? Entonces lo nuestro es imposible porque te saco cuatro mundiales'. Entonces, me dijo que daba igual, que el amor no tiene edad y que lo importante es el espíritu, la pasión, la conexión", eran sus palabras, que provocaban las risas de los presentes.





Tras cantar una canción basada en diversas coletillas que ha hecho reír a los presentes y ha generado muy buen rollo, era momento de las valoraciones de los jueces. En primer lugar, Santi Millán apuntaba que "le había encantado" y daba paso a Dani Martínez. "La comedia musical es tu fuerte, me ha encantado. La actitud me gusta mucho, arrancas y tiras, aunque se rían menos. Enhorabuena, tío", eran sus palabras. Por su parte, Edurne destacaba la esencia del concursante, como "lo mejor que tiene".

Risto Mejide analiza la broma de un concursante de 'Got talent' que afecta directamente a su mujer, Laura Escanes

Llegaba el turno de Risto Mejide que le decía: "Quiero poner en valor tu valentía. Porque vienes aquí y haces chistes sobre una pareja con diferencia de edad, te la has jugado", decía el juez, en alusión a su mujer Laura Escanes, varios años menor que él. "Te la has jugado porque yo no le saco cuatro mundiales, yo le saco cinco", concluía el juez, provocando las risas en el plató. Eso sí, destacaba que el concursante es "muy bueno".