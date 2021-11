Risto Mejide estalla contra un antivacunas en pleno directo de 'Todo es mentira': "Gente como tú"

Este lunes, Risto Mejide volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al frente de 'Todo es mentira'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja, el programa dedicó gran parte del espacio al aumento de contagios de coronavirus y en cómo afectan los antivacunas a ello. Por este motivo, han realizado una conexión en directo con Benjamín Palacio, un informático que se niega a vacunarse de la Covid-19.

En estas últimas semanas, el presentador ha dejado clara su posición ante los negacionistas que rechazan la vacuna contra el coronavirus. "Son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien", decía el presentador en el programa de la semana pasada, haciendo referencia a las medidas que ha tomado Austria por el gran aumento de contagios como no permitir a los no vacunados salir de casa, a no ser que sea por motivos de trabajo o para ir al supermercado. "Si decides no vacunarte, allá tú. Todo el mundo es respetable, pero no todas las ideas son respetables ni merecen un respeto. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero hay que pensar en todos", zanjaba.

Como consecuencia, el conductor del espacio de Cuatro no ha podido evitar estallar contra el invitado que ha explicado los motivos por los que se niega a ponerse la vacuna. "No sabemos nada de la vacuna a día de hoy. No me da confianza. Yo soy informático, y cuando quiero hacer una actualización del sistema, tengo que hacer mucha preparación. Si así lo tengo que hacer con un sistema, imagínate con mi cuerpo. Mi cuerpo, mi decisión. Lo veo como prudencia", comenzaba explicando el joven que rechaza la vacunación.









"Eres un irresponsable y un egoísta"

Asimismo, el programa también ha recibido al experto Joan Carles March para rebatir los argumentos del antivacunas, quien ha hecho perder la paciencia a Risto. "Ni mis padres ni mi abuela se han vacunado.Mi abuela, con sus 90 años, decidió voluntariamente no vacunarse. En su caso, como ya tiene historias médicas, creemos que lo mejor es que no se vacune", contaba Benjamín. "Estás contando muchas cosas, muchas de ellas falsas por cierto, pero prefiero que te lo digan los expertos porque me temo que tu caso es el de la desinformación", le respondía RIsto para dar paso a March.

"Mis padres se han cuidado mucho, han ido al trabajo todos los días y nunca han tenido ninguna incidencia. Mi madre trabaja con gente mayor y no se ha vacunado pero cumple todas las medidas de seguridad", confesaba entonces. Unas palabras que han hecho explotar al comunicador: "El mismo derecho que tú tienes para no vacunarte, lo tenga yo para saber, por ejemplo, si tu madre va a cuidar a alguien de mmi familia porque yo no quiero que alguien de mi familia esté cuidado por alguien que no está vacunado".

"Tengo el mismo derecho que tú, por lo que tendríamos que tener un registro público y accesible ¿Dónde está mi derecho a que gente no vacunada como tú no me infecte a mí?", preguntaba el presentador, aparentemente enfadado. "Tener un control poblacional de quien es quien, me parece que es un atropello muy frontal contra la libertad y eso no me parece nada correcto", opinaba el antivacunas. "Me fascina que haya gente como tú. Eres un irresponsable y un egoísta", soltaba Risto contra el entrevistado.