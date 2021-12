Risto Mejide frena 'Got Talent' y realiza una petición histórica a un concursante: "A la dirección"

Hace varios meses, más concretamente en septiembre, arrancaba esta edición de 'Got Talent'. Con la destacada y comentada ausencia de Paz Padilla y Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide como jurados, comenzaba las audiciones con los mejores concursantes. Tras diez galas de audiciones, el concurso se ha enfrentado a su cuarta semifinal y el próximo viernes podremos ver el desenlace y conocer al ganador de la edición en la gran final.

Durante las audiciones, los miembros del jurado han podido ver a más de 280 artistas, y solo aquellos que han tenido dos síes o un pase de oro han conseguido llegar a las semifinales. El público tiene un peso muy importante en esta fase, ya que vota por sus favoritos y los dos como más apoyo llegan a la final, junto con uno tercero elegido por los jueces.

Esta temporada, el programa arrancaba con el objetivo de "sorprender y divertir" a los espectadores que se encuentran al otro lado de la pantalla. En la presentación, Mediaset aseguraba contar "variopintos talentos" entre los cuales hay "historias de sacrificio, entrega y superación", que son los ejes del concurso en España.





"He estado como jurado en muchos talent shows y me he dado cuenta de que la madurez de este tipo de programas llega cuando la némesis del jurado no son los concursantes, sino el propio concurso. Me explico: llega un momento en el que el jurado a quien pone a prueba es al propio departamento de casting. La frase que decimos a veces ‘esto ya lo he visto’ se refiere a esta cuestión. Cuando decimos eso, los jueces estamos pidiendo más no tanto a los concursantes, sino al concurso en sí. Y lo hacemos porque los espectadores también lo demandan", aseguraba Risto antes de arrancar esta edición.

Precisamente ha sido él, el encargado de protagonizar un momento histórico tras una actuación de danza experimental. "Que barbaridad lo que hace este muchacho en el escenario", decía Santi Millán tras los aplausos del público al finalizar la actuación. En ese momento, Risto Mejide era el primero en tomar la palabra.

"Yo creo que es la primera vez que voy a pedir esto en 'Got Talent'", arrancaba el presentador de Mediaset, ante la mirada de asombro de sus compañeros. "Considero que la semifinal es importante porque esta gente se juega el pase a la final. Quiero saber cuánto en tu actuación es preparación y cuánto de azar. Solicito a la dirección del programa que lo vuelvas a hacer, ¿estás de acuerdo?", el concursante aceptaba y repetía su actuación, realizando unos movimientos prácticamente calcados a los de la primera ocasión.

Al finalizar, el público estallaba en aplausos y Risto no podía evitar mostrar su cara de satisfacción. En su valoración, destacaba la "milimétrica preparación" de la actuación y daba la enhorabuena al bailarín.



Risto Mejide propone un reto improvisado a Sergio Pérez tras su actuación ??



