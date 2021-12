Belén Esteban sorprende en el 'Deluxe' al mostrarse muy crítica con lo que hace Paz Padilla como presentadora

Este sábado, Jorge Javier Vázquez volvió a formar parte de la parrilla de Telecinco al frente del 'Deluxe'. En esta ocasión, Kiko Matamoros fue el gran protagonista de la noche, dado que se sometió al polígrafo de Conchita. Además de hablar de muchos aspectos de su vida pasada, también habló de su relación con Marta López Álamo.

"A lo que tengo miedo es a que no quiera dejarme. Si yo estoy en una situación jodida física o psíquica lo que no quiero es que sea mi enfermera porque no se lo merece. Deseo que pueda vivir su vida con plenitud y tener la relación que quiera", contaba el colaborador, haciendo referencia a su diferencia de edad. "Llevo tres años de felicidad que no me los creo ni yo. Sería un egoísta y un cretino si pretendiera que cuando no esté bien siga conmigo... Lo hemos hablado, ella dice que no pero yo digo que sí",agregaba.

"Yo no quiero que se limite, cuando yo tenga 80 años ella va a tener 40, y tendría toda una vida por delante. Soy consciente de que tengo 40 años más que ella y llegará un momento que la diferencia pese de verdad y le diré 'te quiero, has sido lo mejor que me ha pasado", declaraba.

Entre tanto, lo que ha sorprendido es un comentario de Belén Esteban. Aprovechando una de las preguntas que le han hecho a Matamoros, la colaboradora ha lanzado una pulla contra Paz Padilla, compañera y presentador de 'Sálvame'. "¿Has comentado con preocupación a la dirección del programa que Lydia ha perdido facultades?", preguntaba Jorge Javier Vázquez a Matamoros. El colaborador, muy sincero, asintió. Asimismo, Conchita declaraba que decía la verdad.









"Pues entonces Paz Padilla..."



Dado que señalaba directamente a Lydia Lozano, el tertuliano quiso aclarar el motivo de su respuesta. "No es un tema de que haya ido a decir que Lydia es una mierda ni mucho menos. Lo digo en serio. En su momento, cuando lo de Manzanares y no sé qué pasó unos días después que cambió los nombres, les dije 'yo no sé que le pasa a Lydia pero la estoy viendo un poco...'", explicaba el colaborador.

Fue entonces, cuando Belén Esteban le cortó para hacer un comentario sobre Padilla: "Joder, pues entonces Paz Padilla que cambia todos los nombres". Estas palabras, en vez de desatar las risas en el plató, desencadenó en un silencio que terminó interrumpiéndose por alguna carcajada.

A pesar de ello, Matamoros quiso correr un tupido velo y continuar: "Estoy hablando de Lydia. Porque a Lydia antes no le pasaba esto". "Yo que he trabajado con ella en los debates de realities, Lydia de siempre ha cambiado los nombres a los concursantes", corroboraba Belén Rodríguez. "La reacción fue 'déjala porque posiblemente no esté en su mejor momento y que sigue siendo un pilar importante del programa y no vemos el tema tan grave como lo ves tú y ni estamos preocupados'", zanjaba Matamoros, para tranquilidad de Lozano.