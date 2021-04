Risto Mejide estalla contra un miembro del equipo de 'Todo es mentira': "Trabaja en otro programa"

Risto Mejide ha aprovechado la comparecencia que ha hecho, este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los medios de comunicación tras el Consejo de Ministros, para dar públicamente un golpe en la mesa y denunciar el error de cálculo que ha hecho el líder del Ejecutivo. Este error apenas ha sido comentado, por lo que Mejide ha querido dedicar parte de su contenido a ello en 'Todo es mentira'.

El conductor del espacio de Cuatro ha destacado el optimista comentario de Sánchez, el que el presentador ha considerado inoportuno. El presidente del Gobierno ha comentado que confía en que el 9 de mayo se pondrá fin al Estado de Alarma y que 33 millones de españoles estarán vacunados en agosto.

"Nos llama mucho la atención que, en un día como hoy, un día en el que vemos que la incidencia acumulada sube, que la presión hospitalaria se incrementa, con 400.000 desempleados más que hace un año, 900.000 personas en ERTE, 500.000 autónomos sin actividad…", ha comentado Mejide tras recordar las palabras de Sánchez, mostrándose muy crítico con sus palabras.

"En medio de todo esto, sale el presidente del Gobierno para decirnos que no se van a cumplir los plazos de vacunación que nos había prometido el propio Gobierno", ha señalado Mejide, mostrándose cada vez más alterado por la situación. "La fecha que nos habían dado para tener vacunados al 70% de la población no era finales de agosto", ha recordado el conductor del espacio de Cuatro.

.@ristomejide, contra Pedro Sánchez tras el último “sermón” del Presidente: "Ahora nos dice que no se van a cumplir los plazos de vacunación” https://t.co/Wjh5shUKvq — Cuatro (@cuatro) April 6, 2021

Asimismo, Mejide también se ha quejado de que, ese mismo martes, la Agencia Europea del Medicamento ha vuelto a relacionar la vacuna de AstraZeneca con los trombos. "Y no solo eso, Pedro Sánchez ha salido para transmitir toda la confianza en vacunas como la de AstraZeneca, justo hoy que la Agencia Europea del Medicamente la ha relacionado directamente con los trombos… y mientras, la nave va", ha comentado irónico después de transmitir esta información a los espectadores de la cadena.

"Si no lo entiendes, trabaja en otro programa"

Aparentemente cabreado con la situación, Mejide ha terminado estallando y ha cargado contra un miembro del equipo del programa. Mientras hablaba de las personas que se encuentran en ERTE, el presentador se ha visto obligado a interrumpir su discurso para dar un duro toque de atención a un trabajador del programa.

Cuando estaba opinando sobre la situación de las personas en ERTE se ha escuchado un "¡Boom!", fruto de un efecto de sonido, aportando así un toque de humor que no ha parecido gustar al presentador. "Oye, que no me pongas el 'boom', de verdad", se ha quejado.

"Esto no tiene ningún sentido, estoy hablando de cosas muy serias que afectan a mucha gente. Si no lo entiendes, trabaja en otro programa", ha dicho el comunicador muy enfadado, enmudeciendo así al resto de colaboradores. Acto seguido, sin recibir respuesta, el publicista ha continuado con su crítica.