Risto Mejide se disculpa por emitir información falsa de Iñigo Urkullu en 'Todo es mentira'

La inhabilitación a Quim Torra de su cargo de President de la Generalitar se ha convertido en el tema de actulalidad más comentado en los espacio televisivos. Es por esto por lo que la noticia ha llegado al plató de 'Todo es mentira'. El debate estaba más vivo que nunca hasta que, entre las imágenes, se coló información falsa, por la que tuvieron que disculparse un tiempo después frente a los espectadores.

Tras dar la noticia política, entre las reacciones de los usuarios de Twitter frente a la noticia, se coló por error un un supuesto tuit de Iñigo Urkullu, lehendakari del Gobierno Vasco, en el que reconocía que Torra la da "un asco descomunal".

"A mí, Quim Torra, me da un asco descomunal. Pero no es comparable con el asco que me dan quienes vulneran los cimientos más básicos de la democracia, orquestando un golpe junto con jueces amigos, para quitar de en medio a un tipo que ha ganado las elecciones en su tierra", decía el comentario publicado en la red social, publicado por una cuenta fake de Urkullu, que el equipo del programa consideró real.

Al ser avisado por sus seguidores de su error informativo, Risto Mejide decidió pedir perdón al público tras la pausa publicitaria: "Os tenemos que pedir disculpas por una captura que os hemos puesto en la emisión de este programa. No pasa nada por rectificar cuando uno se equivoca. Hemos puesto este pantallazo de Iñigo Urkullo como si lo hubiera dicho él, y resulta que es una cuenta fake como pone clarísimamente en el perfil", reconoció el presentador.

"¡Es de vergüenza, esto es de echar gente a la cola del paro!", añadió entre risas Miguel Lago, quien fue el responsable de hacer llegar el mensaje a la redacción de 'Todo es mentira'. "Esto es un error que le puede pasar a cualquiera", concluyó.