Risto anuncia el fichaje por 'Todo es mentira' de una política descartada por el PSOE: "Historia de España"

Risto Mejide ha vuelto al plató de 'Todo es mentira' para ponerse al frente de una nueva temporada en Cuatro. El presentador, que ha pasado las vacaciones con su familia y ha compartido multitud de instantáneas con ellos, ha vuelto con las pilas cargadas para una nueva temporada de retos, en la que va a sorprender con el fichaje que ha anunciado este miércoles, dejando a todos sin palabras.

El final de la pasada temporada estuvo marcado por la ausencia del comunicador, que contrajo covid y se vio obligado a presentar el programa a través de una pantalla. Lo mismo le ocurría a su copresentadora Marta Flich, y ambos protagonizaron momentos para el recuerdo. Además, 'Todo es verdad' se ha visto envuelto en la polémica en las últimas semanas ante los rumores de cancelación. Finalmente el programa ha sido renovado pero tardará unos días en volver a la parrilla.





Lo que sí ha vuelto es 'Todo es mentira' con Risto al frente. A las 5 y 32 minutos de la tarde, el presentador para el programa para anunciar su nuevo fichaje. Antes de desvelar el nombre, Lago era el encargado de recapitular las pistas que se habían ido dando durante la tarde. "Mujer, política, historia de España. Estoy entre Rosa López y Juana la Loca", decía el colaborador.

Risto Mejide desvela la política que se incorpora a 'Todo es mentira'

Tomaba la palabra Risto para decir: "se quedó a un paso de cambiar totalmente nuestra historia, porque hoy no estaría en Moncloa Pedro Sánchez". Y tras un breve silencio anunciaba "estamos hablando de Susana Díaz", dejando a los colaboradores atónitos. Algunos enmudecían mientras que Castelo decía "un momento, aquí no hace falta más gente que le de tralla a Pedro Sánchez, haría falta purgar el radiador". Mejide apuntaba entonces que están ante "la temporada más potente, yo creo que el programa más potente de la televisión ahora mismo en la televisión".





En dicho momento, Susana Díaz entraba en directo mediante una llamada telefónica. Se mostraba contenta y al mismo tiempo reflejaba su sorpresa ante la llamada del programa. "Me sorprendió mucho cuando me llamasteis para colaborar, pero ahora estoy muy contenta. Vengo con ilusión… al principio no sabía si iba a encajar bien en un programa así, pero bueno os he estado siguiendo y he dicho, venga vamos. En política hay que tener mucho sentido del humor", aseguraba la expresidenta de la Junta de Andalucía.

Risto apuntaba que Díaz no había puesto ninguna condición para aceptar el puesto y que "va a hablar de todo y de todos". Unas palabras ante las que la nueva colaboradora bromeaba diciendo "he puesto una condición: tomarme un café con Risto para ponernos cara", ya que ambos apuntaba que no se conocen personalmente.

Además, Díaz añadía "después de verte de padrazo este verano ha sido uno de los motivos para decir que sí. Va a ser un auténtico placer tenerte en plató. Estos últimos días me ha sorprendido porque le has puesto rostros a muchas mujeres silenciadas. Voy con ilusión y con ganas". Un fichaje que, sin duda, dará mucho que hablar en la nueva temporada televisiva que ya está en marcha.