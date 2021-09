Cristina Pardo se la juega a Risto Mejide al anunciar su primer invitado para 'Más vale tarde': "Mucho valor"

Cristina Pardo ha intervenido este sábado junto a Iñaki López en el programa 'LaSexta Noche', donde han explicado más detalles sobre el inminente estreno de la nueva temporada de ' Más vale tarde', que tendrá lugar el próximo lunes.

En este sentido, los nuevos presentadores del programa que hasta la pasada temporada fue presentado por Mamen Mendizábal han explicado que siente nervios por comenzar esta nueva etapa, a pesar de que ambos han cosechado gran experiencia tanto en 'LaSexta Noche' como en 'Liarla Pardo'.

A parte de ser compañeros de trabajo, Cristina Pardo e Iñaki López mantienen una muy buena relación de amistad, algo que se ha demostrado cada vez que ambos han coincidido delante de las cámaras. Por ejemplo, ambos han sido los encargados de ponerse al frente de las campanadas de La Sexta en más de una ocasión desde la conocida Puerta del Sol de Madrid.

Regresando al estreno de temporada, y después de que Iñaki López confesase sentir nervios ante el inminente estreno de la nueva temporada, el presentador vasco ha pedido a Cristina Pardo que desvelase la primera gran novedad de la temporada, que tiene que ver con el primer invitado que se sentará en el plató de Atresmedia.

'Más vale tarde' se adelanta a Risto Mejide

En este sentido, Cristina Pardo ha explicado que se trata de José Luis Ábalos, el que hasta hace unas semanas era ministro del Gobierno de coalición y miembro importante de la Ejecutiva del Partido Socialista de Pedro Sánchez en la calle Ferraz.

"Va a romper su silencio José Luis Ábalos, que fue secretario de Organización del Partido Socialista y también ministro de Transportes. Yo creo que tiene mucho valor, no solo porque ahora no está en la primera línea y por lo tanto dirá lo que piensa, también porque su salida del Gobierno ha sido muy rara, no está explicada. Ha pasado de ser una persona de máxima confianza de Pedro Sánchez a quedar defenestrado", ha señalado Cristina Pardo sobre el motivo por el que esta entrevista tiene tanta importancia. De esta manera, 'Más vale tarde' será el primer programa en contar con el testimonio de José Luis Ábalos tras su salida del Palacio de la Moncloa.

Aunque su papel era distinto en 'Todo es Mentira', donde participaría como tertuliano, el programa de Risto Mejide y Marta Flich se ha quedado sin la 'exclusiva' de ser los primeros en preguntar a Ábalos sobre su salida del Gobierno, ya que esta oportunidad la tendrán en primer lugar Iñaki López y Cristina Pardo.

El pasado viernes, Marta Flich daba la bienvenida a José Luis Ábalos al programa a través de una llamada de teléfono, donde fue preguntado cómo había pasado el verano. En este sentido, Flich también confirmaba que Ábalos estaría en el programa el próximo jueves, siendo este día una especie de prueba para saber si el político socialista se siente a gusto en el plató y así sumarse al elenco de colaboradores del programa de Mediaset.