Risto Mejide y Àngel Llàcer, la historia de un odio mutuo que no tiene fin

Risto Mejide nunca se ha caracterizado por ser una persona a la que le guste ir dejando amigos por donde pasa, algo que manifiesta y demuestra siempre que tiene en ocasión. Ahora desde hace algo más de un año, el publicista tiene un espacio en televisión donde se despacha gustosamente con el tema o el personaje que ese día se haya metido entre ceja y ceja del que fuera jurado de 'Operación Triunfo'.

En las últimas fechas sonadas han sido las polémicas que Risto ha tenido con personajes como Juan Carlos Girauta al que terminó echando del programa cuando el expolítico de Ciudadanos ejercía como colaborador de 'Todo es mentira'. Tampoco se ha escapado de la afilada lengua de Mejide el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera. El propio presentador admitía que ya no era amigo de Rivera y lo llamaba desagradecido después de confesar que era él quien le había iniciado las conversaciones con el bufete de abogados por el que ha fichado el expolítico.

Sorprendentemente, Risto ha dejado escapar de su crítica la posibilidad de despacharse con Àngel Llàcer. Uno de sus 'enemigos' más conocidos y con el que la posibilidad de reconciliación es imposible desde que esta relación de 'odio' se gestara durante la época en la que 'Operación Triunfo' se emitía en Telecinco, Llàcer ejercía como profesor y director de la Academia, y Risto generaba titulares con sus crueles valoraciones a los concursantes y también a los profesores. Esta es la historia de una relación rota, de una relación sin arreglo.

Llàcer reniega del actual programa de televisión de Risto

Àngel Llàcer era preguntado en una de sus últimas entrevistas por el programa que Risto tiene actualmente en parrilla de la televisión, 'Todo es mentira'. Ante la pregunta sobre su viejo amigo, Llàcer respondía que "cuando no me gusta una cosa, no la veo". "Si yo sé que Risto hace un programa, no lo voy a ver porque no me interesa, no me gusta. No voy a ir a verle para quejarme", sentenciaba el jurado de 'Tu cara me suena'.

Podría parecer que estas declaraciones iban a ser carne de crítica para el programa del publicista, pero sorprendentemente no ha sido así. A pesar de ser arengado por sus colaboradores, Risto ha decido ser más cauto: "Tengo que romper una lanza a favor de Àngel, él está mejor que las preguntas -de la entrevista-". También apuntaba Mejide que sus detractores suelen llevar razón: "Yo estoy encantado, la gente que me critica suele tener razón"

'Operación Triunfo', donde la música dio paso a los gritos entre Risto y Llàcer

Podría parecer que esta relación de enemistad habría nacido a raíz de 'Operación Triunfo', y sí, no estaríais mal encaminados, pero la historia entre Àngel y Risto es anterior. Ambos barceloneses y ambos nacidos en 1974 habían coincidido en el pasado. Ambos cursaron estudios de Dirección de Empresas en ESADE -Llàcer no llegó a terminar esos estudios-, por lo tanto ya tenían una historia en común. El propio Àngel confesaba en una entrevista en 2009 que la situación con Risto le había llegado a afectar: "Me hizo daño porque teníamos cierta relación. Estudiábamos juntos, venía a mi casa...".

Ahora sí, vayamos a 'Operación Triunfo'. El talent musical aterrizaba en Telecinco después de que las primeras temporadas hubiesen arrasado en TVE. Para la ocasión, Gestmusic, contaba con Àngel Llacer como profesor y director de la Academia tras el paso de este en las dos primeras ediciones en la televisión pública.

Fue en la quinta edición del concurso tras tres en TVE, y una en Telecinco, cuando Risto Mejide aterrizó como jurado del talent, en una edición que terminó ganando Lorena Gómez. Sin embargo si algo se recuerda de esa edición y de la siguientes fue el nacimiento televisivo del Risto Mejide que conocemos hoy en día. El creador publicitario, se convirtió en el atractivo del concurso por sus críticas crueles y sin filtro a los concursantes y también a los miembros de la Academia, tanto profesores como al director.

Con el paso de las galas y de las ediciones, las faltas de Risto fueron acabando con la paciencia de Àngel Llacer que cada vez acentuaba sus respuestas al jurado. Llegó incluso a pedir a los concursantes de la edición que no escucharan las valoraciones del publicista. Especialmente recordadas son los enfrentamientos en la edición de 2008 que se extendieron hasta la edición de 2009, edición en la que Risto era expulsado del programa tras la gala 11, suceso que desarrollaremos más adelante.

Mientras tanto, los cruces de comentarios no dejaban de darse entre director de Academia y jurado: "Tú pareces ser un chico un poco impertinente. Aseguras que tus nominaciones duelen porque dices la verdad, pero yo dudo que los otros tres miembros del jurado sean unos mentirosos a la hora de valorar y con ellos no tenemos ningún problema. Por lo tanto lo que duele no es la verdad", le echaba en cara Llàcer en una de estas galas.

"Tu academia debería dejar de ser la casa de 'Gran Hermano', ya veréis como lo hacéis para que estos chavales progresen y que no caigan en el más absoluto olvido, que es lo que les va a pasar cuando salgan de aquí. Estoy aquí porque desempeño un trabajo, mejor o peor, y te agradecería que si yo no te digo cómo dirigir la academia, tú no me digas a mí cómo nominar", fueron algunas de las respuestas que Risto cruzó en directo con Llàcer.

Fractura definitiva y una expulsión muy esperada

En la edición de 2009, Risto se encontraba desbocado, incontrolable y sus comentarios eran cada vez más crueles, tal y como él mismo confesó a Corbacho en una entrevista. Este estado provocó que los enfrentamientos entre Risto y el mundo de 'Operación Triunfo' en general fueran más. Fue en la gala 11 de la edición cuando un comentario del jurado hizo que Jesús Vázquez, presentador de la edición, saltase y provocasen una de los mayores enfrentamientos que se recuerdan en televisión.

Mientras valoraba a uno de los concursantes Risto soltaba que: "Cada vez abres más los ojos y cierras más la boca. Tío, yo te entiendo, en aquella academia yo también tendría cuidado de dejar mis orificios abiertos". Esta frase sentó como un jarro de agua frío a Jesús Vázquez que le recriminó sus palabras. El enfrentamiento fue subiendo de tono hasta que finalmente, Vázquez dio paso a la publicidad. A la vuelta, Risto había abandonado su silla para alegría de Jesús Vázquez y de los concursantes de la edición: "Por fin se demuestra quien tiene más educación en el programa", exclamaba una de las participantes.

Tras esta gala, Risto fue despedido como jurado. "Me he sentido al margen de las decisiones del jurado. No le tengo miedo a Paolo Basile ni a los que pagan. Estoy agradecido a 'Operación Triunfo' pero no estoy en deuda", aclamaba tras la decisión de Telecinco. Tras este suceso, el cruce de declaraciones entre Mejide y Llàcer en distintos medios se convirtieron en algo habitual.

"Llàcer es un pelele de la productora, lo tienen de bufón. Me sabe mal haberle hecho perder energías a Llácer. Mi enemigo no son los triunfitos, He puesto realidad en un concurso al que al alumno se le dice que será el nuevo Bruce Springsteen. Intentaba dar una dosis de realismo", se justificaba Mejide en una entrevista al mismo tiempo que le repartía una 'buena dosis' de crítica sobre el que fuese director de la Academia de 'Operación Triunfo'.

Llàcer por su parte ha declarado en varias ocasiones que: "Risto y yo somos incompatibles, yo soy constructivo y él destruye. Yo le decía a los alumnos que no le contestasen, ahora les diría que sí, que él no respetaba el programa, por lo tanto no le respetéis a él". Además también ha acusado al publicista y marido de la influencer Laura Escanes, de hablar más despacio para parecer más inteligente y de no tener valor para invitarle a alguno de sus programas de entrevistas.

Una tregua con Jesús Vázquez que con Llàcer parece no llegar

Con el paso de los años, Llàcer y Mejide no han coincidido en ningún proyecto televisivo, quizás por casualidad o por petición de alguna de las partes. Sin embargo, los caminos que si han encontrado han sido el de Jesús Vázquez y el de el exjurado de 'Operación Triunfo'. Ha sido en los programas 'Got Talent' y 'Factor X', donde Risto vuelve a ejercer como jurado y Vázquez como presentador. Los dos tuvieron que enterrar el hacha de guerra, pero fue en el programa del publicista, 'Chester', donde su pusieron las cartas sobre la mesa.

Yo tenía una guerra personal con Àngel Llàcer. Risto Mejide

Durante esta entrevista, Risto confesó que el culpable de la discusión que le costó su puesto en 'OT' fue el propio Àngel Llàcer: "Yo tenía una guerra personal con Àngel Llàcer y era un ataque frontal contra él. Yo elegí una muy mala arma para enfrentarme a él que era un comentario absolutamente homófobo. Es abierta mi guerra con Àngel, y esa no ha tenido reconciliación". "Yo tenía una batalla y de repente estuviste tú en medio y eso nos llevó a los dos por delante, a mí por el comentario homófobo y a ti por cómo te pusiste", confesaba ante un Vázquez que decía que el tema estaba "perdonadísimo".