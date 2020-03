Risto llama desagradecido en directo a Albert Rivera y la razón es la más inesperada

Ha sido una de las noticias del día, el fichaje de Albert Rivera por el bufete de abogados Martínez-Echevarría, del que será desde ahora su presidente ejecutivo tanto para España y Portugal. En una rueda de prensa en la que ha descartado que no va a volver a la política, ha dicho afrontar el reto con ilusión y estar encantado de “ser de nuevo abogado, jurista y emprendedor”.

Pero la historia de este 'fichaje' esconde detrás una historia de amigos que ya no lo son, contactos que mueven hilos y desgratitud.

Vídeo

Risto Mejide confiesa la verdad sobre el nuevo trabajo de Albert Rivera

Ha sido el polémico Risto Mejide quien ha desvelado los entresijos que componen el fichaje de Albert Rivera por este prestigioso bufete de abogados. Un Risto que nunca ha escondido su amistad con Rivera. En su programa 'Todo es mentira', el publicista ha confesado que no quería hablar sobre el tema, pero que ha sido la rueda de prensa dada por Rivera la que le ha hecho estallar.

.@ristomejide: "Yo proporcioné el contacto para que se iniciaran las negociaciones entre Albert Rivera y el bufete que le ha contratado. Me he llevado una decepción estratosférica, porque lo mínimo era enviar un mensaje de agradecimiento."#TodoEsMentira2M https://t.co/mSrxSSLDvN pic.twitter.com/9eR18KcI6t — Todo es mentira (@todoesmentiratv) March 2, 2020

Risto comenzaba contando que Albert Rivera había dicho que "llevábamos meses negociando" cuando ha hablado de su nuevo trabajo. Mejide ha desmentido esto: "¿Sabéis quien inició las negociaciones? Yo", decía después de un tenso silencio.

Sus colaboraderes le preguntaban "¿le has conseguido un curro a Albert Rivera?", a lo que el presentador respondía: "Así es. No he sido yo el que le ha contratado, no he sido yo el que le estaba buscando, pero yo he facilitado que eso ocurriese". Continuaba Risto contando que ya no era amigo de Albert Rivera: "Si me influye que la gente que no es leal, la gente que no es considerada, la gente que no es agradecida, siga por la vida como si nada pasara aprovechándose del silencio de los demás. Y yo, como no me cayo estas cosas yo quiero que la gente sepa con quien trata".

Me hace mucha ilusión volver a mi profesión, el derecho y el emprendimiento me apasionan. Me han confiado liderar una nueva etapa como presidente del despacho Martinez Echevarria para España y Portugal. Desde hoy espero poder servir y ayudar a muchos ciudadanos y empresas. ⚖️ pic.twitter.com/60xkXQQObc — Albert Rivera (@Albert_Rivera) March 2, 2020

Risto no podía ocultar su despecho y su decepción con quien fuese el líder de Ciudadanos: "A mí alguien me consigue un contacto para un curro y lo mínimo es mandar un Whatsapp de gracias, lo mínimo". Confesaba el presentador que: "Tengo un ego que no me puedo permitir, pero no es un tema de Risto Mejide, es un tema de Albert Rivera. Si esto lo haces con alguien que te soluciona tu futuro profesional, que no harás con la gente que no lo hace. Yo quiero que lo sepáis. A mí me ha decepcionado a niveles estratoféricos", terminaba de declarar después de justificar que había demostrado a sus colaboradores que lo que estaba contando era real.

Habrá que estar pendiente a las próximas apariciones de Albert Rivera o a sus redes sociales para ver si confirma o desmiente estas informaciones, y si le dará una oportunidad a su amistad con Risto Mejide o si en cambio esa puerta está cerrada para siempre.